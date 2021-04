In attesa di vederle l’ultimo atto della famiglia Byrde, Netflix ha annunciato new entry nel cast di Ozark 4. Dalla lista dei nuovi attori si evince che la stagione conclusiva entrerà nel vivo del rapporto tra i coniugi Byrde e il criminale Navarro, che li ha scelti come suoi preziosi collaboratori.

Deadline ha annunciato la lista dei nuovi attori: Alfonso Herrera (The Exorcist) veste i panni di Javi Elizonndro, “membro della famiglia Navarro che cammina su una linea sottile tra il ruolo dell’obbediente luogotenente e il complotto per rilevare il cartello di suo zio”; Adam Rothenberg (Ripper Street) è Mel Sattem, “poliziotto caduto in disgrazia che ora lavora come investigatore privato. Gli piace la caccia e non si fermerà finché non svelerà la verità”; Felix Solid (Charmed) è Omar Navarro; Damian Young (Homeland) è Jim Rettelsdorf; Bruno Bichir (Narcos) nel ruolo del sacerdote di Navarro; CC Castillo (Outer Banks) è lo Sceriffo Leigh Guerrero; e Katrina Lenk (The Band’s Visit) interpreta Clare Shaw.

Mentre i fan speravano in più stagioni, durante un panel dei SAG Awards, i membri del cast di Ozark 4 Jessica Frances Dukes, Felix Solis, Skylar Gaertner e Madison Thompson hanno affermato che la serie doveva chiudere al momento giusto, ovvero con la quarta stagione.

“Tutte le cose belle devono finire. Questo è stato un buon lavoro che deve finire “, ha detto Solis, che interpreta Omar Navarro. “Non vogliamo aspettare se non è un buon prodotto finale.”

Thompson, che veste i panni di Erin Pierce, ha affermato che concludere Ozark proprio ora è il tempismo perfetto, altrimenti andando avanti si rischia col rovinare la qualità e l’essenza della serie tv. Anche se nessuno dei membri del cast ha svelato anticipazioni sulla quarta stagione, Dukes ha dichiarato che nell’ultimo capitolo assisteremo a una crescita di tutti i personaggi; ognuno di loro si metterà in gioco e si sperimenteranno nuovi archi narrativi. “Abbiamo fiducia che alla fine tutti ne usciranno alla grande”, ha concluso, parlando della stagione finale.

Netflix non ha ancora annunciato la data per la prima tranche di Ozark 4. L’ultima stagione, composta da 14 episodi, verrà infatti divisa in due parti. Per il ruolo di Marty Byrde, Jason Bateman ha vinto il SAG Award al miglior attore protagonista in una serie drammatica.