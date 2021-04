Arrivano indicazioni interessanti direttamente dal mondo Xiaomi oggi 12 aprile, almeno per quanto concerne la questione della compatibilità tra alcuni device ed il tanto atteso aggiornamento con MIUI 12.5. Dopo il bollettino della scorsa settimana, con una selezione di prodotti decisamente vasta da prendere in esame per tutti coloro che non vedono l’ora di mettere le mani sul pacchetto software, dobbiamo capire a cosa andremo incontro a stretto giro. Soprattutto per quanto riguarda quei dispositivi non più di ultimo grido.

Alcuni Xiaomi non programmati verso l’aggiornamento MIUI 12.5

Provando ad analizzare la situazione in modo più dettagliato, è possibile prendere in esame quanto dichiarato da Zhang Guoquan, direttore del reparto software di Xiaomi, il quale proprio in questi giorni ha pubblicato un post particolarmente interessante all’interno del noto social Weibo. Attraverso le sue parole, infatti, possiamo capire quali modelli siano destinati ad aggiungersi all’elenco condiviso pochi giorni fa, per quanto concerne quelli compatibili con MIUI 12.5.

Le ultime notizie, più nel dettaglio, consentono agli appassionati di concentrarsi su modelli specifici. Sto parlando dei vari Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi Mi MIX 2s. Al momento è impossibile prevedere quando potranno ricevere l’aggiornamento con MIUI 12, ma è chiaro che quanto trapelato questo lunedì rappresenti per tutti un ottimo presupposto. Al punto che in futuro potrebbero esserci ulteriori aggiunte interessanti rispetto ai dispositivi che sono stati inclusi fino a a questo momento.

Dunque, situazione da monitorare con grande attenzione nel corso delle prossime settimane, in quanto l’aggiornamento con MIUI 12.5 potrebbe essere dichiarato compatibile per altri prodotti Xiaomi. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori riscontri sotto questo punto di vista, magari con un comunicato ufficiale da parte del produttore per fare chiarezza su questa storia. Quali aspettative avete in vista del secondo semestre del 2021?