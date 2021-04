Dovrebbe arrivare nei prossimi giorni il rimborso DAZN per tutti coloro che ieri 11 aprile hanno faticato a vedere dapprima Inter-Cagliari alle 12.30, poi Verona-Lazio alle 15. Dunque, quando l’app non funziona, il contentino pare sia assicurato, anche se al momento è impossibile prevedere gli scenari a breve termine sotto questo punto di vista. Dunque, dopo aver parlato ieri del disservizio in questione con un articolo specifico, cerchiamo di capire cosa potrebbe avvenire a medio termine.

Scenari potenziali per il rimborso DAZN che non funziona

La storia del rimborso DAZN nasce fondamentalmente da una nota ufficiale dell’azienda, che per forza di cose ora ha bisogno di non lasciare nulla al caso. A maggior ragione, dopo aver acquisito i diritti per le prossime tre stagioni in Serie A. Possibile che ci possa essere qualche agevolazione nei mesi estivi, quando in teoria la richiesta del pubblico potrebbe calare notevolmente vista la fine dei campionati. Essendo piattaforma legata quasi totalmente agli eventi, non è da escludere neppure un mese gratis (o qualche giorno extra prima del rinnovo automatico) in quel periodo per parte degli utenti.

Qualsiasi discorso sul rimborso DAZN, infatti, deve tener conto che il disservizio si sia presentato solo per chi utilizza l’app. Al contrario, chi solitamente guarda le partite tramite il proprio abbonamento Sky, non ha avuto particolari disservizi. Difficilmente ci saranno agevolazioni in questa, anche se al momento non possiamo escludere nulla a priori. Di sicuro, il danno è stato considerevole, fermo restando che dai miei test ho capito che, almeno per alcuni utenti, staccando la connessione WiFi dallo smartphone potesse essere possibile accedere all’app e all’evento.

Da capire se potesse essere quella la soluzione temporanea all’app che non funziona. In ogni caso, appena ne saprò di più sulla storia del rimborso DAZN tornerò sull’argomento, alla luce anche di una recente comunicazione ufficiale: “Offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio“.