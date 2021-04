L’arrivo di Patrick Dempsey a Roma la scorsa settimana era dovuto alle riprese della seconda stagione di Diavoli, la serie originale Sky tratta dal romanzo di Guido Maria Brera, ma nella Capitale l’attore dei Maine ha potuto dedicare tempo alla sua grande passione per le corse e i motori.

Lo scorso weekend Patrick Dempsey a Roma ha preso parte al campionato di Formula E World Championship 2020/2021 sul circuito urbano dell’EUR, seguendo da vicino la gara del Team Porsche/Tag Heuer, di cui è testimonial: l’attore ha testato una delle auto su strada e ha sostenuto i piloti della squadra, per poi godersi l’ospitalità di Tag Heuer, marchio di orologi cronometrista ufficiale dell’E-Prix.

Partecipando all’evento, Patrick Dempsey a Roma ha trascorso del tempo anche col collega Alessandro Borghi, con cui ha appena ripreso a girare i nuovi episodi di Diavoli: la foto dell’attore romano apparsa su Instagram durante l’E-Prix è l’ennesima testimonianza dell’amicizia nata tra i due sul set della prima stagione.

Nel backstage con Patrick Dempsey a Roma era presente anche Guido Maria Brera, immortalato in un momento di relax da Borghi nelle sue Instagram Stories: il finanziere e romanziere è autore e produttore esecutivo della serie Diavoli, adattamento del quasi omonimo romanzo I Diavoli in cui ha raccontato i meccanismi della grande finanza che portarono alla crisi del debito greco iniziata nel 2009. Nei giorni scorsi sono trapelate in rete alcune foto che testimoniano l’impegno di Dempsey sul set della nuova stagione del thriller, attesa su Sky e NOW nel 2022.

Affermato pilota automobilistico e team manager di una propria squadra, la Dempsey Racing, Patrick Dempsey a Roma ha sperimentato quanto sia difficile girare in città anche solo in bicicletta: in un’intervista al Late Show di Jimmy Kimmel aveva definito la Città Eterna “più folle di New York” in quanto a traffico, pur apprezzandone enormemente il patrimonio artistico e storico.