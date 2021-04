Oggi 12 aprile le offerte Amazon della nuova settimana sono concentrate su iPhone 12 e 12 Mini, due prodotti della stessa linea, anche se profondamente diversi tra loro. iPhone 12 viene proposto al prezzo di 869 euro, con un risparmio di 120 euro sul prezzo di listino, nel taglio di memoria da 128GB e nella colorazione nera. Potrete ricevere a casa il telefono già domani approfittando della consegna più veloce. Si fa presente che si tratta di un prodotto Amazon’s Choice, su cui si possono nutrire ben pochi dubbi. Peraltro, l’offerta include anche la possibilità di ottenere 20 euro di buono regalo Amazon.it attivando il conto HYPE Next (di cui vi abbiamo parlato più nel dettaglio in questo articolo). iPhone 12 viene venduto e spedito da Amazon, un altro motivo per cui procedere subito all’acquisto.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - nero Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Le offerte Amazon di oggi 12 aprile interessano anche iPhone 12 Mini, nella colorazione azzurra e nel taglio di memoria da 128GB. Il prezzo del telefono è di 749 euro, con 140 euro risparmiati per effetto della proposta in questione. Anche in questo caso parliamo di un prodotto Amazon’s Choice, venduto e spedito dall’e-commerce, e recapitabile a domicilio già domani (chiaramente bisognerà concludere l’ordine entro poche ore). A ballare sono circa 100 euro tra le due proposte, anche se chiaramente non si potrà decidere in base alla differenza di prezzo, ma facendo una valutazione sui dispositivi, comunque diversi tra loro seppur appartenenti alla stessa linea).

Offerta Novità Apple iPhone 12 mini (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 5,4"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Inutile dirvi che Amazon va anche al di là delle offerte relative ad iPhone 12 e iPhone 12 Mini, che però, in termini di smartphone, ci sono sembrate le più interessanti al momento disponibili sull’e-commerce di Seattle. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.