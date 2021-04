Malgrado il nuovo Huawei Watch 3 stia già facendo scalpore tra i consumatori perché probabilmente sarà il primo smartwatch ad avere a bordo il software HarmonyOS, non significa che il colosso cinese abbia confinato nel dimenticatoio i modelli precedenti. Infatti, l’azienda con sede a Shenzhen vuole continuare a prendersi cura dei suoi utenti attuali inviando loro nuovi aggiornamenti de ottimizzazioni tramite aggiornamenti OTA. A tal proposito Huawei, in seguito al rilascio dell’aggiornamento firmware sul Huawei Watch GT 2 Pro, questo mese lancerà un nuovo upgrade anche sul Huawei Watch GT 2e.

La recente versione del sistema software per il Huawei Watch GT 2e offre tante nuove funzionalità, inclusa l’opportunità di scaricare inediti quadranti dall’app Huawei Health su iOS. L’ultimo aggiornamento, il cui file OTA pesa intorno ai 24MB e introduce la versione firmware LTN-B19 1.0.12.12, vede anche l’inserimento di nuove app come: meteo, barometro, allenamento e nuove ottimizzazioni in grado di incrementare la versatilità del wearable. Di seguito le novità in questione: supporto al download di nuove watch face dall’app Huawei Health sugli smartphone iOS, controllo di nuove informazioni su alba, tramonto, maree e fasi lunari nell’app Meteo, aggiunta della funzione di avviso di maltempo all’app Barometro, visualizzazione di cadenza (minuti e RPM) durante gli allenamenti al cross trainer nell’app Allenamento e ottimizzazione della stabilità del sistema in determinate situazioni.

Affinché venga assicurata una migliore esperienza utente, viene consigliato di aggiornare prima l’app Huawei Health alla recente versione nell’app store. Collegare in seguito il Huawei Watch GT 2e tramite app, toccare su ‘Dispositivi’, scegliere il nome dell’indossabile e selezionare ‘Aggiornamento firmware’, dunque seguire le istruzioni indicate sullo schermo per aggiornare l’orologio intelligente. Ricordiamo che ad oggi il Huawei Watch GT 2e è acquistabile sul sito ufficiale del brand al costo di 99 euro (un prezzo tutto sommato onesto per quello che il dispositivo è in grado di offrire).