Adesso il Samsung Galaxy S21 FE ha un volto, grazie alle immagini diffuse da OnLeaks su ‘voice.com‘. Partiamo dicendo che il device verrà realizzato in Glastic, vale a dire una sorta di policarbonato trattato per renderlo quanto più simile al vetro, con frame in metallo lucido. La fotocamera posteriore, come potete vedere anche voi dalle foto in basso, includerà tre sensori e sarà reso in tinta con il resto della scocca. Il flash LED verrà collocato fuori dall’intaglio, all’altezza del primo dei tre sensori posizionati in senso verticale. Le lenti dovrebbero essere ridimensionate rispetto all’assetto da 12 + 64 + 12MP del Samsung Galaxy S21, anche se non in maniera eccessiva.

Le dimensioni del Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe corrispondere a 155,7 x 74,5 x 7,9mm (9,3mm considerando il bump), contro i 151,7 x 71,2 x 7,9mm del Samsung Galaxy S21. Il device sarà probabilmente un po’ più lungo e largo, ma comunque più piccolo di S21 Plus (di suo più sottile). La diagonale dello schermo dovrebbe essere di 6.4 pollici e la fotocamera frontale integrata in un foro a propria volta posizionato nella parte alta e centrale dello schermo Infinity-O.

Con il Samsung Galaxy S21 FE il colosso di Seul proverà a ripetere il successo del predecessore, il Samsung Galaxy S20 FE, ancora molto desiderato a distanza di quasi un anno dal lancio, e che presto vedrà presentata una versione 4G con processore Snapdragon 865+ (disponibile solo in alcuni mercati, ovvero in quelli dove non è in vendita il modello 5G, o almeno così parrebbe). Il Samsung Galaxy S21 FE arriverà prima della fine dell’estate, almeno questo è quanto suggeriscono gli ultimi leak in merito all’uscita del telefono. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.