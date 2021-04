Occhio al messaggio del regalo Decò per la celebrazione del 15° anniversario, che ha preso a girare su WhatsApp di contatto in contatto da ieri pomeriggio, domenica 11 aprile. Le modalità attraverso cui colpiscono queste truffe sono sempre le stesse: invogliare la vittima a cliccare sul link contenuto nel testo promettendo premi, buoni sconto e presunte estrazioni, e nel frattempo insinuarsi nel suo dispositivo per rubarne i dati personali e propagarsi ancora tramite l’invio non spontaneo dello stesso messaggio ai contatti dello sventurato, ignaro di tutto.

Come riportato da ‘positanonotizie.it‘, i supermercati Decò hanno deciso di inviare un CS per chiarire la situazione e mettere in guardia gli utenti dai tentativi di frode. Del resto, le comunicazioni relative a concorsi, iniziative promozionali e premi vengono divulgate direttamente da Decò attraverso il suo sito ufficiale, sui canali social della catena di beni alimentari o comunque sui canali certificati. Ormai il phishing è un fenomeno sempre più diffuso, e che non passa mai di moda. Li si riconosce subito, dal momento che tali messaggi, spesso inviati su WhatsApp o comunque via social, sono farciti di link che rimanda ad un sito adibito per carpire i dati personali delle vittime. Alcune volte può succedere di attivare inconsapevolmente servizi a pagamento non richiesti, altre di vedersi sottrarre le credenziali di carte di credito e conti correnti, a seconda di quel che si dispone.

La miglior cosa da fare è non lasciarsi ingolosire da certe promesse, e, una volta ricevuto, cancellare subito il messaggio incriminato, che quasi sempre porta il nome di rinomati negozi, come nel caso di Decò appena segnalato, che fa riferimento alla celebrazione del 15° anniversario e ad un presunto regalo (buoni sconto, premi, estrazioni e simili). Speriamo di essere stati abbastanza chiari e che non siate già caduti nel tranello.