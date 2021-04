Macaulay Culkin papà: l’attore, diventato famoso a 10 anni per il film Mamma ho perso l’aereo, e la sua compagna Brenda Song hanno dato il benvenuto in famiglia alla loro prima figlia.

Dakota Song Culkin, questo il nome scelto in onore della sorella defunta di Macaulay, è nata il 5 aprile a Los Angeles. La mamma e la nascitura stanno bene, come hanno affermato i neo genitori a Esquire: “Siamo felicissimi”.

Brenda e Macaulay hanno iniziato a frequentarsi nel 2017 dopo essersi incontrati in Thailandia sul set di Changeland, una “storia divertente e commovente sull’amicizia” diretta dall’amico di lunga data di lui (e spesso suo collaboratore) Seth Green. Successivamente, la coppia è andata a convivere e ora che hanno messo su famiglia inizia per loro un nuovo capitolo. “Indossano pigiami coordinati”, riferisce l’Esquire. “Song fa il pane, lo faceva anche molto prima della pandemia. Hanno animali: tre gatti (il più giovane è quello che le ha regalato per Natale 2019, di nome Babbo Natale), alcuni pesci, uno Shiba Inu e un pionus dalla testa blu.”

“Le persone non si rendono conto di quanto sia incredibilmente gentile, leale, dolce e intelligente”, ha detto Brenda a Esquire. “Ciò che rende Mack così speciale è che è semplicemente fatto così. E questa, per me, è una qualità incredibilmente sexy. Ha lavorato davvero tanto per diventare la persona che è oggi.”

Macaulay Culkin, classe 1980, lavora nel mondo dello spettacolo fin dalla tenera età. Si è fatto conoscere soprattutto durante gli anni ’90 come bambino prodigio: oltre ad aver interpretato Kevin McCallister nei film Mamma, ho perso l’aereo (1990) e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (1992), è stato anche il protagonista di Papà, ho trovato un amico e Richie Rich – Il più ricco del mondo. Nel 1994 si è preso una pausa dalla recitazione, tornando a lavorare solo nel 2003. L’attore è anche noto per i suoi procedimenti giudiziari legati a reati di droga, dai quali si è dichiarato innocente.

Brenda Song, 33 anni, è attrice, doppiatrice e produttrice statunitense. Ha lavorato soprattutto in produzioni Disney. Di recente è apparsa nelle serie Station 19 e Dollface.