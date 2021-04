Sono state annunciate le date del tour di Annalisa, in concerto a dicembre da Milano a Modugno (Bari) per Nuda10Club.

Il Party sulla luna, il live previsto per il 5 maggio 2021 al Fabrique di Milano, è stato rinviato al 6 dicembre 2021 e diventa la prima tappa della tournée nei blu attesa in tutta Italia fino al 19 dicembre.

Una grande festa, nonché data di apertura del Nuda10Club, per la quale i biglietti già acquistati restano validi. A quello di Milano si aggiungono altri 7 concerti nei club per i quali i biglietti saranno invece disponibili in prevendita da martedì 13 aprile alle ore 12.00 attraverso i circuiti TicketOne e VivaTicket mentre da martedì 20 aprile alle ore 11.00 in tutti i punti vendita abituali.

Dopo il concerto di lunedì 6 dicembre a Milano, Annalisa si esibirà all’Estragon di Bologna martedì 7. Il giorno 9 è attesa al Duel Beat di Pozzuoli (Napoli) e il 10 a Largo Venue a Roma. Domenica 12 dicembre Annalisa si esibirà al Viper Theatre di Firenze e lunedì 13 all’Hiroshima Mon Amour di Torino.

Le ultime due date del tour di Annalisa in programma per il 2021 sono quelle in programma a Padova (Hall) per mercoledì 15 dicembre e a Modugno (Bari) il 19 dicembre, al Demodè.



Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa presenterà per la prima volta le canzoni di Nuda10, la nuova versione dell’album Nuda rilasciata dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2021 nella categoria dei Campioni con il brano Dieci.

Oltre ai brani dell’album Nuda, Nuda10 contiene 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni ed è entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk, alla seconda posizione.

Le date del tour di Annalisa