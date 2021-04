La nuova serie di Benedict Cumberbatch sarà pubblicata su Netflix. Alla fine il colosso di streaming l’ha spuntata: The 39 Steps, nuovo adattamento del romanzo thriller di John Buchan, precedentemente portato sullo schermo da Alfred Hitchcock nel 1935.

Edward Berger, che aveva lavorato con Cumberbatch in Patrick Melrose, dirigerà gli episodi, mentre lo scrittore di Revenant, Mark L. Smith, si occuperà della sceneggiatura. Anonymous Content, Chapter One Pictures e SunnyMarch sono i produttori. Stando a quanto riferisce Deadline, The 39 Steps dovrebbe essere una serie limitata composta da sei episodi. L’inizio delle riprese è fissato nel 2022 in Europa, non appena gli impegni di Benedict Cumberbatch saranno resi noti.

L’attore britannico, che di recente ha commentato il possibile ritorno di Sherlock, è reduce dai film The Mauritanian e The Courier. Il prossimo anno lo vedremo vestire di nuovo i panni di Doctor Strange nel sequel del cinecomic Marvel.

“Sono la persona sbagliata a cui chiedere perché non dico mai, ovviamente”, aveva dichiarato a proposito di una quinta stagione di Sherlock. “Ma non lo so. La mia agenda, però, è piena, come quella di Martin [ Freeman] e di tutti gli altri attori coinvolti. Quindi, chi lo sa? Forse un giorno, se lo script è quello giusto. E quando parlo di script intendendo un film, piuttosto che una nuova stagione. Chissà. Non adesso, però.

The 39 Steps è descritta come una serie di thriller di cospirazione provocatoria e ricca di azione, una versione moderna del bestseller di Buchan. Un uomo comune, Richard Hannay, diventa una pedina inconsapevole in una vasta cospirazione globale per ripristinare l’ordine mondiale: sono 39 i passi che cambieranno il mondo come lo conosciamo. Solo Hannay si opporrà a questo.

Benedict Cumberbatch sarà il produttore esecutivo della serie limitata con il suo partner di produzione Adam Ackland sotto la loro compagnia SunnyMarch. Smith e Berger saranno anche produttori esecutivi insieme a Sophie Gardiner per la Chapter One Pictures, Cliff Roberts per Syndicate Entertainment e Keith Redmon per Anonymous Content.

La nuova serie di Benedict Cumberbatch sbarcherà su Netflix tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023; come detto prima, tutto dipenderà dagli impegni della star, dall’inizio e dalla durata delle riprese.