In pochi giorni dall’uscita su Netflix il film Hasta el Cielo è finito subito in vetta alla top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma, in Italia e in diversi altri Paesi nel mondo. Il successo di questo heist movie in streaming fa il paio con quello ottenuto al box office al cinema in Spagna, dove è risultato uno dei film spagnoli dal maggior incasso del 2020.

Il film Hasta el Cielo è arrivato su Netflix col titolo internazionale Sky High: lo streamer ha acquisito i diritti per la distribuzione mondiale e anche quelli per trasformare il film in una serie tv.

Il nuovo format spin-off del film Hasta el Cielo avrà la stessa squadra alla produzione, affidata alla Vaca Films che per Netflix ha già realizzato il successo di Carlos Montero Il Caos Dopo di Te, diventata molto popolare su Netflix lo scorso autunno (qui la nostra recensione).

Per l’adattamento del film Hasta el Cielo torneranno sia il regista, Daniel Calparsoro, sia lo sceneggiatore, Jorge Guerricaechevarría, che cureranno anche il progetto televisivo negli stessi ruoli.

Ciò che non è stato ancora rivelato è se il cast originale del film Hasta el Cielo, guidato da Miguel Herran, sarà protagonista anche dell’adattamento di Netflix. L’attore de La Casa di Carta e di Elite ha interpretato Ángel, un giovane operaio di periferia che finisce in un giro di rapine e intraprende una scalata nel mondo del crimine, cercando nei colpi spettacolari un modo per riscattarsi da una vita di privazioni.

La serie tratta dal film Hasta el Cielo continuerà la storia di questa banda di ladri che sfida le forze di polizia di Madrid, ma la trama sarà diversa da quella del film, visto che il format nasce come spin-off della pellicola.

La serie è in fase di sviluppo della sceneggiatura e presumibilmente non arriverà su Netflix prima del 2022 inoltrato.