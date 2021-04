È stato annunciato oggi il cast della serie originale Star firmata da Ferzan Ozpetek Le Fate Ignoranti. Il romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale arriveraà su Star all’interno di Disney+ con il titolo internazionale The Ignorant Angels per un totale di 8 episodi firmati dallo stesso regista turco, da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. In un primo momento si era pensato che il protagonista poteva essere Can Yaman ma alla fine abbiamo scoperto che non sarà così.

Protagonista sarà Antonia, Cristiana Capotondi, dirigente di un Laboratorio medico, moglie di Massimo; Michele, Eduardo Scarpetta, che nella vita dipinge i fondali degli spettacoli dell’Opera. L’incontro/scontro con Antonia, per elaborare un lutto comune, rimette in discussione tutta la sua vita sentimentale. Al loro fianco troveremo il già annunciato Luca Argentero che vestirà i panni di Massimo, innamorato sia di Antonia che Michele, voce narrante della storia.

Il triangolo al centro della serie de Le Fate Ignoranti è quindi formato e tutti gli altri protagonisti girano intorno a loro a cominciare da Serra e suo nipote Asaf che avranno il volto degli attori turchi Serra Yilmaz e Deniz Burak (quindi di Can Yaman nemmeno l’ombra), e passando da Carla Signoris, che vestirà i panni di Veronica, Paola Minaccioni che sarà Luisella, ma anche i noti Ambra Angiolini (Annamaria, astrologa e cartomante), Anna Ferzetti (Roberta, psicologa), Edoardo Purgatori (Riccardo, dipendente bancario) e Filippo Scicchitano (Luciano, Commercialista).

La trama della serie de Le Fate Ignoranti parla dell’incidente in cui Massimo perderà la vita lasciando da sola la moglie Antonia che, però, scopre presto che il marito aveva una relazione omosessuale proprio con Michele. A quel punto i due proveranno a superare insieme questo lutto ma come fare?