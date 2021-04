Dynasty 4 parte col botto: il matrimonio di Fallon e Liam, atteso già dalla scorsa stagione, sarà una delle storyline maggiori. Dopo un’annata difficile a causa del Covid, che ha costretto la produzione a un taglio degli episodi (20 anziché 22), il nuovo capitolo dedicato alla famiglia Carrington tornerà con una super stagione.

Nel promo di Dynasty 4, divulgato dalla rete CW, i due promessi sposi si preparano a celebrare la loro unione, che ha incontrato non pochi ostacoli nelle scorse stagioni. Non tutto andrà come previsto: Blake infatti annuncia una crisi finanziaria all’interno dell’azienda che minaccia la dinastia Carrington; nel promo vediamo anche Anders che punta una pistola su Adam, inginocchiato su una Kirby priva di sensi (e coperta di sangue); Blake prende a pugni un prete; e Alexis Carrington cerca di far fuori un drone.

La terza stagione si era conclusa con il party di addio al nubilato nello stile di Una notte da leoni con Fallon a Las Vegas. Se la pandemia non avesse obbligato la chiusura del set, e quindi il taglio agli episodi, lo showrunner Josh Reims ha dichiarato che: “Avremmo visto Fallon e Liam sposarsi, cosa che potremmo vedere ancora nella prossima stagione. Blake sarebbe finalmente entrato in guerra con Alexis, Jeff e Adam”, ha aggiunto.

Nel cast: Elizabeth Gillies nel ruolo di Fallon Carrington; Daniella Alonso è Cristal Carrington; Elaine Hendrix è Alexis Carrington Colby; Adam Huber è Liam Ridley; Rafael de La Fuente è Sam Jones; Sam Underwood è Adam Carrington; Michael Michele è Dominique Deveraux; Maddison Brown è Kirby Anders; Robert Christopher Riley è Michael Culhane; Sam Adegoke è Jeff Colby; Alan Dale è Joseph Anders; e Grant Show nei panni di Blake Carrington.

Dynasty 4 debutta sulla CW il 7 maggio. Resta da capire se la stagione sarà pubblicata sul catalogo italiano di Netflix secondo la programmazione americana, oppure se vedremo l’intera stagione in un secondo momento – come accaduto lo scorso anno con la terza.