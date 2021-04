Qualche giorno fa vi avevamo parlato della possibilità che Samsung potesse collaborare con Olympus alla realizzazione di comparti fotografici per smartphone più avanzati, come successo in passato con Huawei e Leica e più di recente da OnePlus con Husselblad. Da quel momento il web è stato una polveriera di rumors e indiscrezioni, fino al concepimento di alcuni render che immagino il Samsung Galaxy S22 Ultra includere proprio una fotocamera realizzata in collaborazione con Olympus.

Come mostrato da ‘nl.letsgodigital.org‘, il device viene concepito con le stesse linee del Galaxy S21, soprattutto per quanto concerne il comparto fotografico posteriore, che adesso sembra anche più appariscente. Il designer Technizo Concept ha presentato il Samsung Galaxy S22 Ultra con un grande sensore da 200MP, con una seconda lente periscopica ed un doppio flash LED. Un’idea senz’altro ambiziosa, che tale potrebbe restare per quanto ne sappiamo (i concept sono frutto di immaginazione, e non hanno quasi mai nulla a che vedere con il prodotto finale, questo andava precisato).

Non sappiamo ancora in che modo Olympus interverrà nella collaborazione con Samsung, se si limiterà a contribuire lato software o se entrerà nel vivo del sensore o comunque sull’ottica in generale che il dispositivo designato monterà. Olympus di recente ha ceduto la propria divisione fotocamere alla nipponica Japan Industrial Partners, comunicando che si sarebbe dedicata ad applicare i risultati della sua ricerca ad altri segmenti. Il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe in qualche modo beneficiarne? Per dirlo è presto, aspettiamo qualche settimana prima di pronunciarsi con più convinzione (anche perché di mezzo ci sarebbe anche il Samsung Galaxy Z Fold 3, altro dispositivo in cui il colosso di Seul crede molto, tanto da preferirgli probabilmente la serie Note, che non dovrebbe avere altri esponenti, almeno per quanto trapelato fino a questo momento, anche se le cose potrebbero sempre cambiare).