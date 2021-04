Il personaggio di Jo in Grey’s Anatomy è quello che, nel bel mezzo di una pandemia, ha affrontato il più grosso cambiamento personale e sentimentale: la specializzanda interpretata dall’attrice inglese Camilla Luddington è intenta a rifarsi una vita sia sul piano amoroso che dal punto di vista professionale, mentre sperimenta con i suoi colleghi la fatica della lotta al Covid in ospedale.

Sul primo fronte Jo in Grey’s Anatomy sta ancora elaborando la rottura traumatica col marito Alex Karev, che l’ha lasciata tramite una lettera per andare a vivere con la sua ex e i loro figli nati in provetta. Con Jackson sono solo “amici di letto“, anche se “mai dire mai in Grey’s Anatomy“, ma l’attrice preferisce pensare al suo personaggio come una donna e una dottoressa concentrata su se stessa, nonostante stia ancora lavorando sulla sofferenza causata dalla brusca perdita del suo compagno.

A domanda precisa sui sentimenti di Jo in Grey’s Anatomy – se sia ancora innamorata di Alex dopo il divorzio – l’attrice ha risposto così in una lunga intervista a stylecaster.com:

Ci sono episodi in cui penso di sì e ci sono episodi in cui penso che lei abbia ancora una nostalgia. La cosa più difficile per lei e la cosa più difficile in molte rotture è che stai piangendo per la perdita di ciò che pensavi potesse essere. C’è quell’elemento – e l’ho immaginato anche per lei – che un giorno avrebbero avuto dei bambini e questa buffa famiglia. Jo pensava che avrebbe avuto questo. La perdita di quest’idea è davvero difficile. Insieme a una pandemia, senti la mancanza anche di nuovi incontri. (…) Non penso che sia necessariamente ancora innamorata di Alex, ma ci sta ancora lavorando.

La stagione 17 prevede anche un altro grande cambiamento per Jo in Grey’s Anatomy, il passaggio dalla specializzazione in chirurgia generale a quella di ostetricia e ginecologia dopo aver scoperto quanta felicità si provi a far venire al mondo i bambini. La Luddington, madre di due bambini di 4 anni e 7 mesi, apprezza il fatto che ci sia questo parallelo tra la maternità che ha sperimentato nella vita e l’interesse del suo personaggio per i bambini: avendo partorito da poco, ha raccontato di essersi emozionata nel girare la scena della nascita della piccola Luna, che ha spinto Jo a considerare l’idea di cambiare specializzazione.

Per quanto riguarda la potenziale fine della serie con la stagione17 l’interprete di Jo in Grey’s Anatomy sostiene di essere ancora all’oscuro di eventuali decisioni sul rinnovo per una diciottesima stagione: la Luddington auspica che ci sia almeno un altro capitolo del medical drama per dare una chiusura Covid free alla serie, con un ritorno alla normalità dopo il racconto della pandemia.