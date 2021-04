Da lunedì 12 aprile parte la programmazione in chiaro di Siren 3 su Rai4: la terza e ultima stagione della serie fantasy arriva in prima visione assoluta sul canale 21 del digitale terrestre, che aveva già trasmesso le prime due, ma in uno slot di palinsesto diverso dalla prima serata.

Siren 3 su Rai4 andrà in onda da lunedì 12 aprile alle 14.25 con due episodi: una programmazione quotidiana, dunque, per il capitolo finale della saga dell’affascinante sirena Ryn alla scoperta dei segreti delle creature marine di Bristol Cove.

Con Siren 3 su Rai4 la serie si conclude anche per il pubblico della tv generalista: creata e prodotta da Eric Wald e Dean White, il fantasy-drama di Freeform è arrivato in Italia in anteprima esclusiva su TIMVision, prima di approdare in chiaro sul canale 28 del digitale terrestre.

Nei dieci episodi di Siren 3 su Rai4 il tema fantasy incrocia quello ambientale ed etico: al termine della stagione precedente i protagonisti avevano assistito al drammatico incidente avvenuto all’impianto di trivellazione al largo della cittadina costiera di Bristol Cove, con conseguenze catastrofiche sull’ecosistema e sulla vita delle sirene che lo abitano. Le creature del mare sono in pericolo anche per l’assenza della loro guida Ryn, la sola in grado di ricondurle nelle profondità marine. Intanto Helen Hawkins, metà umana e metà sirena, realizza di non essere più l’ultimo ibrido della sua specie e deve affrontare i segreti oscuri del suo popolo. Un’ulteriore minaccia per il mondo delle sirene è rappresentata da un misterioso ente governativo impegnato a realizzare esperimenti con gli embrioni di Ryn, nel tentativo di dar vita a una nuova razza di creature ibride.

Siren 3 su Rai4 riporta in scena i protagonisti delle prime due stagioni Alex Roe (La quinta onda e The Ring 3) nei panni di Ben, Fola Evans-Akingbola (Il Trono di Spade, Black Mirror) in quelli di Maddie, Rena Owen (A.I. – Intelligenza artificiale, Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni) come Helen e Ian Verdun (NCIS – Unità anticrimine, Lucifer) nel ruolo di Xander. Nei panni dalla sirena Ryn torna l’attrice belga Eline Powell (Il Trono di Spade, King Arthur: Il potere della spada), mentre la new entry Tiffany Lonsdale (Ave, Cesare!, G.I. Joe: La vendetta) nei panni della spietata Tia.

Siren 3 è l’ultima stagione della serie, che nonostante un debutto impressionante in termini di audience nel 2018 e un successo stabile nella seconda stagione – nel 2019 è stata la serie più seguita dell’anno sulla rete – è stata cancellata da Freeform nel 2020.

L’appuntamento con Siren 3 su Rai4 in prima tv è dal 12 al 16 aprile alle 14.25 con due episodi.