Per gli amanti del period drama arriva Seaside Hotel su Tv2000: la serie danese, titolo originale Badehotellet, debutta in prima visione l’11 aprile sul canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky.

Ambientata tra gli anni Venti e gli anni Quaranta, Seaside Hotel racconta le vicende del piccolo albergo balneare di Copenaghen di proprietà del signor Julius Andersen (Ole Thestrup), ripercorrendo le vite dei dipendenti e degli ospiti della struttura e le relazioni che si instaurano tra di loro. L’hotel sul mare Badehotellet, situato nella suggestiva Danimarca nord-occidentale, apre per i suoi facoltosi ospiti provenienti dal tutto il mondo ogni estate: le loro storie si intrecciano a quelle dei dipendenti sul finire degli anni Venti, prima che il mondo venga sconvolto dalla crisi economica provocata dal Crollo di Wall Street del ’29, in uno scenario in cui si fanno spazio i temi dell’emancipazione personale e sociale di diverse categorie.

In particolare la prima stagione di Seaside Hotel segue le vicende di tre giovani: la cameriera Fie, la figlia di un grossista Amanda e il pescatore locale Morten, le cui vite a vario titolo ruotano intorno al piccolo hotel sulle dune sabbiose del Mare del Nord.

Dramma d’epoca che vira nettamente verso la telenovela, Seaside Hotel è in onda ormai dal 2013 in Danimarca dove è diventata un format piuttosto duraturo di TV2, canale della tv pubblica danese. Tanto duraturo da ottenere il rinnovo per una nona stagione attesa nel 2022: nel corso del tempo la trama ha subito molti salti temporali, mantenendo però la stessa ambientazione balneare. Se la prima stagione è ambientata nell’estate del 1928, le successive vanno dall’inizio degli anni Trenta fino al 1945, anno in cui si svolgerà la trama dell’annunciata nona stagione.

Su Tv2000 Seaside Hotel andrà in onda ogni domenica a partire dall’11 aprile, in prima serata dalle 21.10, con due episodi: la prima stagione è composta da 6 episodi della durata di 50 minuti. Ecco il promo che introduce i personaggi.