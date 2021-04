Ci sono nuove indicazioni sulle quali ci dobbiamo concentrare in questi giorni, a proposito della data di uscita dell’aggiornamento con iOS 14.5 per utenti con iPhone ed iPad compatibili. Nella giornata di ieri, ad esempio, con il nostro magazine abbiamo parlato del nuovo limite imposto direttamente da Tim Cook per quanto concerne i tempi di rilascio del pacchetto software. A suo dire, infatti, non andremo oltre la fine del mese di aprile, imponendo in questo modo una soglia massima di attesa per tutti.

Cosa sappiamo sull’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5 oggi 11 aprile

Quali sono le ultime notizie trapelate in rete a proposito dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5? Il bilancio di oggi 11 aprile è di facile lettura, considerando ad esempio quanto riportato da Tom’s Guide. Secondo la fonte, infatti, ci sarebbero in primis conferme sul fatto che il pacchetto software sarà in distribuzione su scala globale entro la fine del mese di aprile. A queste considerazioni, però, vengono aggiunte anche quelle che spiegano le motivazioni che si celano dietro i ritardi rispetto alla iniziali previsioni di rilascio.

Nonostante l’aggiornamento iOS 14.5 ad non abbia ancora una data di distribuzione ufficiale e definitiva, sappiamo tutti che è imminente. Questo, a detta del sito in precedenza linkato, in parte perché Apple ha iniziato a rifiutare app in entrata nel proprio sistema, in quanto non aderiscono alle nuove regole di tracciamento. Tutte indicazioni che confermato l’arrivo del pacchetto software questo mese e che, allo stesso tempo, ci fanno capire cosa abbia determinato uno slittamento nella tabella di marcia di Apple.

A quanto pare, infatti, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che gli sviluppatori di app si adattino alle nuove preferenze di tracciamento degli utenti di iPhone. Insomma, ci vuole cautela nel fare uno step del genere, al punto che l’aggiornamento iOS 14.5 ci sta mettendo più tempo del previsto con la sua uscita.