Dopo aver appreso la notizia della sua morte, gli attori di The Crown che lo hanno interpretato in diversi periodi della vita nella popolare serie Netflix hanno voluto esprimere le loro condoglianze alla famiglia Reale e il loro cordoglio per la perdita del Duca di Edimburgo, mancato venerdì 9 aprile a 99 anni.

Nelle prime due stagioni gli attori di The Crown che si sono alternati nei panni di un Filippo giovane sposo e poi padre di famiglia sono stati Matt Smith e Tobias Menzies. Tanto espressivo ed empatico il primo, quanto glaciale e statico il secondo, i due hanno interpretato il principe consorte rispettivamente nelle stagioni 1-2 e 3-4. Il ritratto che ne ha fatto Smith è quello di un uomo irriverente e ribelle al protocollo, insofferente a regole vetuste e fautore di una visione più “progressista”della monarchia, che ha cercato di perseguire aprendo le porte di Buckingham Palace alle tv e ai mass media. Gravato dai limiti del suo ruolo di consorte, il Filippo di Menzies è stato invece un uomo più cinico e disilluso, un padre molto rigido verso il primogenito Carlo e gli altri figli ma comunque consapevole del primario dovere di ruotare come un satellite intorno ad Elisabetta, perché questo è il compito di ogni membro della famiglia, come spiega a Diana nel finale della quarta stagione.

Inevitabile che anche gli attori di The Crown si unissero al cordiglio per la scomparsa di Filippo dopo averne studiato la figura e interpretato il personaggio nella serie. Il protagonista delle prime stagioni Matt Smith ha rilasciato una dichiarazione a Today porgendo le proprie “condoglianze a Sua Maestà la Regina e alla Famiglia Reale“. E ha aggiunto: “Il principe Filippo era ‘l’uomo’. E lo sapevo. 99 e passa… ma che gran battitore. E che stile. Grazie per il tuo servizio, amico, niente sarà più lo stesso senza di te“.

Il secondo degli attori di The Crown ad interpretarlo, Tobias Menzies, ha preso in prestito una citazione dalla commedia Come vi Piace (As You Like It) di William Shakespeare per onorare la perdita, ma ha anche dimostrato di conoscere bene l’indole del compianto Principe: “Se so qualcosa sul Duca di Edimburgo, sono abbastanza sicuro che non vorrebbe che un attore che lo ha interpretato in televisione dia la sua opinione sulla sua vita, quindi lascio che a farlo sia Shakespeare: “Ah, buon vecchio! Come ben dimostri il fedele servizio del mondo antico…!”. Riposi in pace“, ha dichiarato l’attore via Twitter.

E ora toccherà al terzo degli attori di The Crown nei panni di Filippo restituire al pubblico l’immagine più recente del Duca, quella dell’età matura: sarà Jonathan Pryce, protagonista de I Due Papi, ad impersonarlo da anziano insieme alla nuova Regina Elisabetta II che avrà il volto di Imelda Staunton. Saranno la coppia reale nella quinta e sesta stagione di The Crown, le cui riprese iniziano a luglio nel Regno Unito.