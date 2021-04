Il trionfatore dei Bafta 2021 è Nomadland: su 7 nomination ne porta a casa 4, a partire dalla più importante di tutte, miglior film, e poi regia a Chloé Zhao (seconda donna a vincere questo premio dopo Kathryn Bigelow nel 2009), attrice protagonista a Frances McDormand (seconda statuetta per lei) e fotografia a Joshua James Richards. Questo, in sintesi, il responso.

Ma andiamo per ordine, cominciando col ricordare che per la prima volta nella storia del premio, la cerimonia dei Bafta 2021 si è svolta in due serate consecutive, sabato 10 e domenica 11, svoltesi come da tradizione alla Royal Albert Hall di Londra. Nella prima, la presentatrice Clara Amfo insieme a Rhianna Dhillon e Joanna Scanlan ha assegnato 8 riconoscimenti principalmente tecnici. Stasera è stata la volta di Edith Bowman e Dermot O’Leary, che hanno annunciato le statuette delle altre 17 categorie, tutte le più attese, con i vincitori naturalmente collegati da remoto, com’è ormai d’abitudine dall’inizio della pandemia.

L’anno scorso i Bafta erano finiti al centro delle polemiche per la mancanza di diversità nell’assegnazione delle nomination, con attrici e attori candidati tutti bianchi e registi tutti maschi. E possiamo dire che i pronti cambiamenti nelle modalità di votazione hanno portato immediatamente i loro frutti in questi Bafta 2021 che, oltre al film di Chloé Zhao, hanno visto tante importanti affermazioni al femminile. Un‘altra delle vincitrici della serata è la neoregista inglese Emerald Fennell, fino a oggi più nota come attrice e sceneggiatrice, la quale col suo esordio dietro la macchina da presa Una Donna Promettente s’è aggiudicata sia il premio per il miglior film britannico che quello per la sceneggiatura non originale. E l’en plein delle donne regista è stato ottenuto col premio per il miglior documentario, andato al film targato Netflix Il Mio Amico In Fondo Al Mare, firmato a quattro mani da James Reed e, appunto, Pippa Ehrlich.

Nelle categorie per gli attori dei Bafta 2021 ci sono state conferme e sorprese. Le conferme sono quelle per i migliori non protagonisti: Daniel Kaluuya dopo i Golden Globes e i SAG Awards ha vinto anche oggi per la sua maiuscola interpretazione nel bel Judas And The Black Messiah, realizzando un trittico che a questo punto attende il suo compimento con il trionfo ai prossimi Oscar. Trionfo che probabilmente arriderà anche alla Yuh-Jung Youn di Minari, che intanto, dopo i SAG Awards incamera anche la statuetta dei Bafta.

Dopo i quattro vincitori bianchi su quattro del 2020, questa doppietta è un ulteriore segno dell’avvenuta inclusività degli Oscar britannici. Frances McDormand, come già detto ha trionfato come migliore attrice: e se sicuramente dopo questo riconoscimento crescono le sue chances di vittoria agli Oscar, non per questo ne diventa l’automatica favorita, anche perché il sestetto di candidature dei Bafta non contemplava nomi come Carey Mulligan (Una Donna Promettente) e Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom), che invece sono nella cinquina dell’Academy e con ottime possibilità.

La sorpresa maggiore dei Bafta 2021 viene probabilmente dalla categoria del miglior attore protagonista, dove ha prevalso Anthony Hopkins con The Father, a scapito di Chadwick Boseman, la cui candidatura postuma in Ma Rainey’s Black Bottom aveva trionfato fino a oggi nei principali premi, dai Golden Globes ai SAG Awards. Sorpresa parziale, a essere onesti, sia per la caratura indiscutibile di Hopkins, impegnato in un numero d’alta scuola nella parte di un anziano posto di fronte alle fragilità della vecchiaia, e anche perché è legittimo che uno dei più grandi attori britannici viventi abbia goduto del piccolo vantaggio di giocare in casa.

The Father porta a casa anche il premio per la sceneggiatura non originale, andato a Christopher Hampton e Florian Zeller, quest’ultimo anche regista del film. E tra i numerosi premi c’è spazio per film che, in chiave Oscar, faranno sentire la loro voce, dal cartoon della Pixar Soul (2 statuette, anche colonna sonora), ai due premi tecnici per Sound Of Metal e Ma Rainey’s Black Bottom.

L’appuntamento adesso è tra due settimane, il 25 aprile, con gli Oscar. Nei quali la candidatura di Nomadland, dopo questi Bafta 2021, diventa ancora più solida. Il film di Chloé Zhao ha cominciato la sua cavalcata nello scorso settembre a Venezia, dove vinse il Leone d’Oro, e ha proseguito facendo incetta di riconoscimenti, solo ieri è stata anche la volta dei prestigiosi DGA Awards, il premio del sindacato dei registi. Se consideriamo pure l’infallibile fiuto del direttore della mostra veneziana Alberto Barbera, che nell’ultimo decennio ha ospitato in laguna moltissimi titoli che poi hanno vinto la stauetta più importante, ecco che le probabilità di vittoria del film della regista cinese diventano ancora più consistenti.

Questa è la lista completa dei premi dei Bafta 2021

Miglior Film

The Father di Florian Zeller

The Mauritanian di Kevin Macdonald

Nomadland di Chloé Zhao [Vincitore]

Una Donna Promettente di Emerald Fennell

Il Processo Ai Chicago 7 di Aaron Sorkin

Migliore Attrice

Bukky Bakray, Rocks

Radha Blank, The Forty-Year-Old Version

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman

Frances Mcdormand, Nomadland [Vincitrice]

Wunmi Mosaku, His House

Alfre Woodard, Clemency

Migliore Attore

Riz Ahmed, Sound Of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Adarsh Gourav, La Tigre Bianca

Anthony Hopkins, The Father [Vincitore]

Mads Mikkelsen, Un Altro Giro

Tahar Rahim, The Mauritanian

Migliore attrice non protagonista

Niamh Algar, L’Ombra Della Violenza

Kosar Ali, Rocks

Maria Bakalova, Borat – Seguito Di Film Cinema

Dominique Fishback, Judas And The Black Messiah

Ashley Madekwe, County Lines

Yuh-Jung Youn, Minari [Vincitrice]

Migliore attore non protagonista

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah [Vincitore]

Barry Keoghan, L’Ombra Della Violenza

Alan Kim, Minari

Leslie Odom Jr., One Night In Miami

Clarke Peters, Da 5 Bloods – Come Fratelli

Paul Raci, Sound Of Metal

Miglior Film britannico

L’Ombra Della Violenza di Nick Rowland

La Nave Sepolta di Simon Stone

The Father di Florian Zeller

His House di Remi Weekes

Limbo di Ben Sharrock

The Mauritanian di Kevin Macdonald

Mogul Mowgli di Bassam Tariq

Una Donna Promettente di Emerald Fennell [Vincitore]

Rocks di Sarah Gavron

Saint Maud di Rose Glass

Miglior debutto di un regista, sceneggiatore o produttore britannico

His House, Remi Weekes (Sceneggiatore/Regista) [Vincitore]

Limbo, Ben Sharrock (Sceneggiatore/Regista), Irune Gurtubai (Produttore)

Moffie, Jack Sidey (Sceneggiatore/Produttore)

Rocks, Theresa Ikoko, Claire Wilson (sceneggiatrici)

Saint Maud, Rose Glass (Sceneggiatrice/Regista), Oliver Kassman (Produttore)

Miglior Film non in lingua inglese

Un Altro Giro di Thomas Vinterberg [Vincitore]

Cari Compagni di Andrej Končalovskij

I Miserabili di Ladj Ly

Minari di Lee Isaac Chung

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić

Miglior Documentario

Collective di Alexander Nanau

David Attenborough: A Life On Our Planet

The Dissident di Bryan Fogel

Il Mio Amico In Fondo Al Mare di Pippa Ehrlich e James Reed [Vincitore]

The Social Dilemma di Jeff Orlowski

Miglior Film d’animazione

Onward di Dan Scanlon

Soul di Pete Docter e Kemp Powers [Vincitore]

Wolfwalkers di Tomm Moore e Ross Stewart

Miglior Regista

Un Altro Giro, Thomas Vinterberg

Babyteeth, Shannon Murphy

Minari, Lee Isaac Chung

Nomadland, Chloé Zhao [Vincitrice]

Quo Vadis, Aida?, Jasmila Žbanić

Rocks, Sarah Gavron

Miglior Sceneggiatura originale

Un Altro Giro, Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg

Mank, Jack Fincher

Una Donna Promettente, Emerald Fennell [Vincitrice]

Rocks, Theresa Ikoko, Claire Wilson

Il Processo Ai Chicago, Aaron Sorkin

Miglior Sceneggiatura non originale

La Nave Sepolta, Moira Buffini

The Father, Christopher Hampton, Florian Zeller [Vincitore]

The Mauritanian, Rory Haines, Sohrab Noshirvani, M.B. Traven

Nomadland, Chloé Zhao

La Tigre Bianca, Ramin Bahrani

Miglior Colonna Sonora

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

Notizie Dal Mondo, James Newton Howard

Una Donna Promettente, Anthony Willis

Soul, Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross [Vincitore]

Miglior Casting

Calm With Horses, Shaheen Baig

Judas And The Black Messiah, Alexa L. Fogel

Minari ,Julia Kim

Una Donna Promettente, Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

Rocks, Lucy Pardee [Vincitore]

Migliore Fotografia

Judas And The Black Messiah, Sean Bobbitt

Mank, Erik Messerschmidt

The Mauritanian, Alwin H. Küchler

Notizie Dal Mondo, Dariusz Wolski

Nomadland, Joshua James Richards [Vincitore]

Miglior Montaggio

The Father, Yorgos Lamprinos

Nomadland, Chloé Zhao

Una Donna Promettente, Frédéric Thoraval

Sound Of Metal, Mikkel E.G. Nielsen [Vincitore]

The Trial Of The Chicago 7, Alan Baumgarten

Migliore Scenografia

La Nave Sepolta, Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald

The Father, Peter Francis, Cathy Featherstone

Mank, Donald Graham Burt, Jan Pascale [Vincitore]

Notizie Dal Mondo, David Crank, Elizabeth Keenan

Rebecca, Sarah Greenwood, Katie Spencer

Migliori Costumi

Ammonite, Michael O’connor

La Nave Sepolta, Alice Babidge

Emma, Alexandra Byrne

Ma Rainey’s Black Bottom, Ann Roth [Vincitore]

Mank, Trish Summerville

Miglior Trucco e Acconciatura

La Nave Sepolta, Jenny Shircore

Elegia Americana, Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew Mungle

Ma Rainey’s Black Bottom, Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal [Vincitore]

Mank, Kimberley Spiteri, Gigi Williams

Pinocchio, Mark Coulier

Miglior Sonoro

Greyhound, Tbc

Notizie Dal Mondo, Michael Fentum, William Miller, Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney

Nomadland, Sergio Diaz, Zach Seivers, M. Wolf Snyder

Soul, Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker

Sound Of Metal, Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc [Vincitore]

Migliori Effetti Speciali

Greyhound, Pete Bebb, Nathan Mcguinness, Sebastian Von Overheidt

The Midnight Sky, Matt Kasmir, Chris Lawrence, David Watkins

Mulan, Sean Faden, Steve Ingram, Anders Langlands, Seth Maury

L’Unico E Insuperabile Ivan, Santiago Colomo Martinez, Nick Davis, Greg Fisher

Tenet, Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley [Vincitore]

Miglior Cortometraggio animato britannico

The Fire Next Time, Renaldho Pelle, Yanling Wang, Kerry Jade Kolbe

The Owl And The Pussycat, Mole Hill, Laura Duncalf [Vincitore]

The Song Of A Lost Boy, Daniel Quirke, Jamie Macdonald, Brid Arnstein

Miglior Cortometraggio britannico

Eyelash, Jesse Lewis Reece, Ike Newman

Lizard, Akinola Davies, Rachel Dargavel, Wale Davies

Lucky Break, John Addis, Rami Sarras Pantoja

Miss Curvy, Ghada Eldemellawy

The Present, Farah Nabulsi [Vincitore]

Stella emergente

Bukky Bakray [Vincitrice]

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sope Dirisu

Bafta Fellowship alla carriera

Ang Lee