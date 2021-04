Esiste un elenco definitivo di tutti i decoder e le TV compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2? Si avvicina lo switch-off per la nuova modalità di trasmissione al via dal prossimo settembre. Per chi possiede un televisore più datato è proprio il caso di iniziare a pensare al da farsi, magari cercando anche di approfittare del tanto noto bonus TV ancora in vigore.

Quali televisori non sono più compatibili

I televisori non più compatibili con la nuova tecnologia sono, in via generale, quelli acquistati prima del 2017. Ad ogni modo, per verificare l’eventuale supporto, chiunque potrà effettuare la seguente prova, ossia controllare se il proprio apparecchio visualizza i canali di test 100 e 200. Nel caso l’apparecchio in dotazione non agganci le due reti, si dovrà per forza procedere con un intervento.

Lista aggiornata ad aprile 2021

Per essere del tutto certi di non sbagliare un futuro acquisto, c’è uno strumento ufficiale e molto pratico da tenere in considerazione, ossia quello ufficiale del MISE. Al seguente indirizzo è possibile consultare il lungo elenco di decoder ma anche di TV compatibili con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Tutti i risultati sono ordinabili per marca e possono essere effettuate anche delle ricerche in database per un brand piuttosto che un altro. Ancora è possibile filtrare tutti i risultati per la tipologia di dispositivo, dunque solo TV o solo decoder. Le centinaia e centinaia di soluzioni proposte possono essere anche scaricate in formato excel in un documento di più facile consultazione e magari anche da stampare all’occorrenza.

L’aspetto positivo della consultazione della lista in esame è anche il seguente: tutti i prodotti messi in elenco rientrano anche nel discorso del bonus TV. Chi punterà ad uno dei dispositivi riportati potrà usufruire dell’incentivo una tantum per il nuovo acquisto. La risorsa del MISE è aggiornata al mese di aprile ma non mancherà di essere ulteriormente rivista con il tempo con nuove soluzioni.