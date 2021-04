Non pochi attendono il lancio della Xiaomi Mi Band 6 su Amazon dopo la sua presentazione asiatica avvenuta nel mese di marzo. Il nuovo fitness tracker ha numerosi punti di forza rispetto alla Band 5. Quest’ultima, sempre sul noto store online, è in vendita ad un prezzo sempre più interessante e dunque potrebbe fare gola a molti amanti del benessere e non solo.

Per quanto riguarda la Xiaomi Mi Band 6 su Amazon, al momento del lancio del dispositivo in un evento del produttore, era stato chiarito che proprio sullo store il dispositivo sarebbe stato messo in vendita nel corso del mese di aprile. La possibilità di acquisto ora giunge per mano di un rivenditore terzo che ha a disposizione il modello asiatico e non quello globale del tracker, dunque solo in lingua inglese e cinese. In ogni modo è interessante notare come l’anteprima assoluta sia proposta ad un prezzo non certo concorrenziale. A fronte di un valore di listino di 49 euro, la spesa da affrontare sarebbe invece pari a 55 euro.

Per Xiaomi Mi Band 6 1.56 ''Display Dello Schermo Braccialetto... 1,5 pollici AMOLED 326PPI display retina

Ricarica magnetica, fino a 14 giorni di durata della batteria

La consegna della Xiaomi Mi Band 6 si concretizzerebbe poi nel mese di maggio. Le condizioni fin qui riportate e non del tutto favorevoli sono in linea con il fatto che il via ufficiale alla vendita non è ancora partito dallo stesso produttore ma di certo non mancheranno gli interessati alla prima proposta tra coloro che vogliono sempre ottenere in anteprima qualsiasi soluzione tecnologica.

Messi da parte i dettagli relativi alla Xiaoomi Mi Band 6 su Amazon va chiarito che il dispositivo precedente ossia la Band 5 continua ad essere venduto online ad un prezzo sempre più allettante. Anche in questo weekend la soluzione non supera i 30 euro con disponibilità immediata e consegna prevista entro la fine della settimana che ci accingiamo a vivere. Il modello in questione è quello globale con cinturino nero classico.