In questo weekend non pochi correntisti rilevano problemi con app Intesa Sanpaolo nell’accesso e comunque nello svolgimento di tantissime funzioni. Le anomalie si stanno verificando oggi 11 aprile e non sono mancate neanche nella giornata di ieri. La fusione o meglio acquisizione da parte del gruppo ISP di Ubi Banca è prevista da domani 12 aprile e non è sbagliato mettere in correlazione i due eventi.

Cosa succede domani 12 aprile

Ubi Banca non esisterà più, i suoi 2,4 milioni di clienti saranno inglobati in Intesa Sanpaolo. Sono in corso dunque i lavori per la migrazione dei dati di correntisti ma anche dipendenti nel nuovo istituto e si spera che nella giornata di domani appunto tutto fili liscio, con ogni funzione di home banking a disposizione degli utenti. Ogni cliente avrà un nuovo IBAN ma gli accrediti di stipendio o anche la domiciliazione di pagamenti saranno automatiche perché reindirizzate verso le rinnovate coordinate.

Perché ci sono problemi con app Intesa Sanpaolo?

Ancor prima che la fusione con Ubi Banca diventi effettiva domani 12 aprile, i problemi con app Intesa Sanpaolo stanno interessando quegli utenti che hanno contemporaneamente i conti sia con il primo che con il secondo istituto. Gli errori di accesso allo strumento e qualsiasi altro tipo di anomalia sarebbe scaturita dalla presenza di anagrafiche e altri dati “doppi” presenti nei sistemi informatici.

Per quanto i problemi con app Intesa Sanpaolo, come facilmente intuibile, siano di nicchia, quando rientreranno del tutto per i diretti interessati? Alcune testimonianze di clienti che hanno avuto la possibilità di parlare con gli operatori del numero verde, si riferiscono ad un possibile ritorno alla normalità nella giornata odierna ma in serata. La speranza è che tutto rientri in vista di domani, quando la fusione definitiva con Ubi Banca potrebbe far scaturire qualche altra tipologia di errore. La situazione andrà di certo verificata.