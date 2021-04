Lo scioglimento dei Beatles è probabilmente una delle ferite più grandi del mondo del rock. Dopo 8 anni di musica, rivoluzione, innovazione e bellezza i Fab Four chiudono i battenti e lo fanno nella persona di Paul McCartney, bassista e autore della maggior parte dei brani insieme a John Lennon.

I cittadini britannici il 10 aprile 1970, dopo il risveglio, leggono un titolo terribile: “Paul lascia i Beatles”. Lo riporta il Daily Mirror dopo aver ricevuto un dattiloscritto da Don Short, il giornalista che ha raccolto la confessione di Paul McCartney. Roba che scotta, ovviamente, e per questo il titolone che parla di Tories e Labours può essere downgradato in due colonnine. Si sono sciolti i Beatles, mica bruscolini.

Paul ha risposto con un “no” secco alle domande di Short su un futuro nei Beatles. Niente da fare, vuole lasciarli per “divergenze personali ed economiche” e non c’è verso per tornare indietro. Alle spalle ci sono anni difficili. La morte di Brian Epstein, la pressione mediatica e il nervosismo, le ambizioni di ogni singolo elemento e il difficile ruolo da artisti più famosi di Gesù hanno inevitabilmente rotto qualcosa nell’equilibrio. C’è chi parla di un ruolo di Yoko Ono e Linda Eastman, rispettivamente consorti di John e Paul, che con la loro presenza in studio hanno fatto sì che venisse violata l’intimità artistica dei Fab Four.

Paul McCartney non parla di questo, tuttavia. A Don Short dice che sta per lanciare il suo primo disco solista McCartney, che aprirà la trilogia conclusa nel 2020 con McCartney III. La notizia dello scioglimento dei Beatles arriva anche sulle reti italiane con quel messaggio lanciato dal Secondo Canale:

“Paul McCartney ha deciso di volersene andare perché non va più d’accordo con gli altri 3. Se non si tratta di una trovata pubblicitaria i 4 sceglieranno ognuno la propria strada”.

Con queste parole Paul McCartney parla dello scioglimento dei Beatles, un allontanamento sofferto ma fondamentale dopo le tensioni ormai irreversibili, ma un tempo abbastanza maturo per aver già scritto un capitolo importante nella storia della musica.