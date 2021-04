Non sono assolutamente isolate le segnalazioni da parte di coloro che, da un po’ di tempo, fanno molta fatica a collegare il proprio Huawei P30 Lite ad accessori esterni. Nonostante il produttore cinese non abbia mai fatto mancare il supporto al pubblico in questione, con aggiornamenti costanti come quello che ho analizzato sul nostro magazine poche settimane fa, è importante approfondire l’argomento. Ad oggi, infatti, abbiamo un’unica soluzione possibile che possiamo prendere in esame per i nostri lettori.

Come collegare un Huawei P30 Lite ad accessori esterni

Sostanzialmente, qualora abbiate riscontrato difficoltà nel collegare un Huawei P30 Lite ad accessori esterni, potete prendere in esame qualche dritta particolarmente efficace, almeno stando ai riscontri che ho avuto modo di raccogliere sui social. Certo, non è comodissimo dover ripetere con costanza una procedura del genere, ma oggi 10 aprile farei fatica ad indicarvi soluzioni extra rispetto a quella fornita dall’assistenza in un apposito gruppo Facebook:

“Ti invitiamo a procedere con il reset delle impostazioni di rete (la procedura NON cancellerà foto o video presenti all’interno del tuo dispositivo, tuttavia rimuoverà le reti wifi salvate e gli accessori bluetooth collegati). Per farlo vai su impostazioni > sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset delle impostazioni di rete. Successivamente riavvia il telefono e verifica se la situazione si risolve. In caso contrario ti invitiamo a contattarci al numero 800191435 – Lunedì – Domenica 08:00 – 21:00 (eccetto festività)“.

Dunque, questa mattina ho avuto modo di percepire che il problema relativo a Huawei P30 Lite che non si collega ad accessori esterni sia più diffuso del previsto. Ad oggi, pare non ci siano aggiornamenti in programma utili per mettersi alle spalle un’anomalia del genere. Fateci sapere se anche a voi sia capitato qualcosa del genere e soprattutto se avete individuato soluzioni definitive, diverse da quelle riportate questo sabato.