Occorre per forza di cose un nuovo aggiornamento, per quanto riguarda la questione del bonus collaboratori sportivi 2021. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso pochi giorni fa, ho notato che in tanti sui social non solo si lamentano della mancata ricezione dei pagamenti relativi ai mesi che vanno da gennaio a marzo, ma anche di attendere da giorni la tanto discussa email per confermare i requisiti previsti dal Decreto Sostegni. Una questione che va per forza di cose approfondita oggi 10 aprile.

La situazione sul bonus collaboratori sportivi 2021 oggi 10 aprile

In realtà, ci sono diverse situazioni da prendere in esame. Ad esempio, abbiamo anche chi ha ricevuto regolarmente la suddetta email, senza rispondere nei tempi previsti dal regolamento. In quel caso, ancora non si hanno feedback da “Sport e Salute”, quindi è difficile dire se tali soggetti avranno o meno una seconda possibilità. In ogni caso, qualora non abbiate ricevuto il messaggio nella vostra posta elettronica, sappiate che non siete gli unici. In questo momento, infatti, la priorità è il saldo delle quote di novembre e dicembre a coloro che mancavano all’appello.

Resta ovviamente da chiarire quali siano le tempistiche per i pagamenti che includono le mensilità di gennaio, febbraio e marzo. A tal proposito, sono entrato in un gruppo Telegram, dove di recente è stato pubblicato il seguente messaggio da Sport e Salute sul bonus collaboratori sportivi 2021:

“Non appena verranno trasferite le relative risorse economiche, Sport e Salute procederà all’erogazione agli aventi diritto che sono entrati in piattaforma entro il termine previsto e hanno confermato la persistenza dei requisiti“.

Dunque, se siete in attesa del bonus collaboratori sportivi 2021, occorre avere ancora un po’ di pazienza. Ad oggi, una data precisa non esiste per il pagamento. Appena avremo ulteriori novità in merito, torneremo immediatamente sull’argomento.