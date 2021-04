Oramai nella giornata di ieri 9 aprile si è assistito al progressivo superamento dei problemi Axios. Il registro elettronico ha lentamente ripreso a funzionare e lo stesso rientro alla normalità sta interessando anche la piattaforma Collabora, così tanto utilizzata negli ultimi tempi per la didattica a distanza.

Dallo scorso weekend, le gravi anomalie al servizio in uso da un gran numero di istituti scolastici italiani hanno reso vani tutti i tentativi di accesso alla piattaforma sia da app che da web. L’ultimo bollettino della settimana da parte dello staff tecnico di Axios, metteva in evidenza la necessità di ulteriori verifiche di sicurezza dopo l’attacco hacker subito. Si era ipotizzato un ritorno alla normalità entrò lunedì prossimo ma, con un certo anticipo, già in questo sabato 10 aprile buona parte delle funzioni sono state ripristinate.

I problemi Axios della settimana sembrano del tutto rientrati per quanto riguarda l’app del servizio in uso sugli smartphone. L’accesso è ora possibile ai più con le solite credenziali di accesso. Chi non dovesse riuscire nell’operazione di autenticazione, potrebbe tentare un riavvio dello strumento ma anche un suo aggiornamento sul Play Store per i dispositivi Android e sull’App Store di Apple per gli iPhone. Una prova appena effettuata in redazione mostra come l’accesso web della stessa piattaforma mostri ancora qualche anomalia da browser. Altro consiglio utile al riguardo è quello di cancellare i dati di navigazione e ritentare l’operazione. Ad ogni modo, la situazione dovrebbe rientrare per tutti nel corso delle prossime ore.

Oltre i problemi Axios per il registro, cosa dire invece della piattaforma Collabora ancora fondamentale per la DAD di tanti istituti italiani. Anche su questo fronte si assiste ad un progressivo ritorno alla normalità. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che entro lunedì 12 aprile ogni funzione sarò operativa senza alcun tipo di nuove difficoltà per gli utenti finali.