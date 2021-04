Marco Maccarini a X Factor, sostituirà Alessandro Cattelan? Sembra proprio il suo il nome del sostituto alla conduzione del talent show di casa Sky. Lo svela Il Messaggero, lo riprende Davide Maggio oggi.

Ma quante effettive possibilità ci sono di vedere Marco Maccarini a X Factor nella prossima edizione? Non pochissime. Almeno stando a quanto è trapelato in rete, tra Maccarini e la produzione Sky ci sono già in primi contatti.

La trattativa sembra già essere in corso e in effetti non potrebbe che essere lui il personaggio perfetto per sostituire Alessandro Cattelan alla conduzione del programma. Entrambi emersi da MTV, condividono simpatia e dinamismo alla conduzione dei rispettivi programmi e a proposito della possibilità di approdare su Sky Uno, Maccarini dichiara:

“Un contatto c’è stato. Se la produzione formalizzasse la proposta io non mi tirerei indietro. E condurre X Factor mi verrebbe anche bene“.

Dalle parole dello stesso Marco Maccarini prendiamo dunque che l’idea in casa Sky effettivamente esiste: è già stato contattato. Qualora la produzione del programma formalizzasse la proposta, da parte di Maccarini non potrebbe che esserci entusiasmo nell’accoglierla perché condurre X Factor gli riuscirebbe bene, ne è certo anche lui.

L’addio di Alessandro Cattelan a Sky è ormai ufficiale. Ad annunciare la rinuncia al programma e alla payTV è stato lo stesso Cattelan negli scorsi mesi e purtroppo stavolta non è uno scherzo. Dopo 10 anni alla conduzione ha comunicato nel corso della finale della scorsa edizione che non tornerà nell’autunno del 2021.

Il toto-conduttori non si è fatto attendere e immancabili (oltre che numerose) sono state le ipotesi immediate sul web a proposito del candidato perfetto per la sostituzione di Cattelan. Il nome di Marco Maccarini, emerso di recente, sembra essere tuttavia l’ipotesi più fondata, che trova conferme anche nelle sue stesse dichiarazioni.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.