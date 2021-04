Nei più grandi successi di Caterina Caselli c’è tutto il pop rock contemporaneo. Giovanissima, con il beat nel cuore e la grinta negli occhi, Caterina Caselli è l’icona italiana cui oggi dobbiamo tantissimi artisti che fanno parte della nostra cultura. Con la sua etichetta, la Sugar, ci ha fatto scoprire quel meraviglioso mondo del cantautorato italiano contemporaneo.

Da sempre è nota come il Casco D’Oro, grazie a quella scelta dello studio Vergottini che per l’occasione curò la sua acconciatura prima di presentare la sua più grande hit al Festival di Sanremo.

Nessuno Mi Può Giudicare (1966)

Gli autori Pace e Panzeri inizialmente avevano affidato Nessuno Mi Può Giudicare ad Adriano Celentano ma il Molleggiato optò per Il Ragazzo Della Via Gluck. A Sanremo 1966 Caterina Caselli arrivò seconda con quel testo che anticipava in un certo senso le battaglie femministe.

Perdono (1966)

Perdono non può mancare tra i più grandi successi di Caterina Caselli. Scritta da Mogol e composta da Piero Soffici su arrangiamento di Gianfranco Monaldi vinse il Festivalbar 1966.

Sono Bugiarda (1967)

Sono Bugiarda è la cover di I’m A Believer scritta da Neil Diamond e interpretata dai The Monkees. Il testo in italiano fu curato da Mogol e Daniele Pace e Caterina Caselli fu la prima interprete italiana. La versione originale in inglese è stata reinterpretata nel 2001 dagli Smash Mouth.

Il Volto Della Vita (1968)

Anche in questo caso Caterina Caselli si fece interprete di una cover. L’originale era Days Of Pearly Spencer di David McWilliams e la traduzione fu curata da Mogol e Claudio Daiano. La sua versione è stata interpretata da Chiara Galiazzo nella serata delle cover di Sanremo 2015.

Insieme A Te Non Ci Sto Più (1968)

Tra i più grandi successi di Caterina Caselli non può mancare questo capolavoro composto da Paolo Conte e scritto da Vito Pallavicini: ancora oggi il Casco D’Oro considera questo brano il suo preferito.