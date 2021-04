Gli auguri di Laura Pausini a sua mamma arrivano sui social allo scoccare della mezzanotte. La madre compie gli anni oggi, sabato 10 aprile, e per Laura Pausini è l’occasione per lasciarle un messaggio d’affetto e per condividere un ricordo dall’Arena di Verona.

Laura Pausini ha condiviso il palco dell’anfiteatro scaligero con la donna che le donato la vita, qualche anno fa. Dal suo personale archivio fotografico, la cantante pesca proprio uno scatto di quelli che la vede mano nella mano con la mamma, entrambe sorridenti in una serata emozionante.

Sua madre aveva altri progetti per lei e mai avrebbe pensato che sarebbe potuta diventare una cantante di successo. Laura ha seguito le orme di suo padre e dal piano bar ha raggiunto i palchi più importanti d’Italia e del mondo intero. Famosa ed apprezzata anche all’estero, la Pausini ha ringraziato la mamma che – nonostante avesse altri sogni per lei – l’ha accompagnata mano nella mano nelle tappe fondamentali del suo percorso sostenendola sempre.

“Buon Compleanno mamma, so che avevi altri sogni per me ma so anche che mi hai lasciata libera di seguire questo mio sogno e porto sempre la tua mano nella mia anche quando sono lontana”, le parole della cantante sui social che condivide un ricordo dall’Arena di Verona, ovvero il momento in cui l’ha portata con sé sul palco per mostrarle il significato della sua felicità.

“Per me è importante sentirti al mio fianco come in questa foto scattata all’Arena di Verona qualche anno fa quando ti ho portata sul palco improvvisamente per farti vedere cosa significa per me essere felice. Ti amo. Sempre”, ha concluso Laura Pausini nell’augurare a sua madre, nonna di Paola, un sereno compleanno.

Gli auguri di Laura Pausini a sua mamma: