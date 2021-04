Alessandra Amoroso ad Amici stasera presenta i due brani rilasciati negli scorsi giorni. La cantante sarà ospite della quarta puntata del serale per cantare dal vivo Piuma e Sorriso Grande, in un medley al cospetto dei concorrenti in gara, dei giudici del programma e del corpo docenti.

Tre le squadre in gara, per un totale di 11 concorrenti suddivisi in tre gruppi. A capo di ogni team c’è una coppia di docenti della scuola.

Gli 11 talenti ancora in gara che si giocano la vittoria sono 6 cantanti e 5 ballerini, ovvero: i cantanti Sangiovanni, Deddy, Enula, Tancredi, Aka7even e Raffaele e i ballerini Martina, Alessandro, Serena, Giulia e Samuele.

Solo uno di loro sarà il vincitore e al quarto appuntamento con il serale di Amici 2020/2021 uno sarà l’eliminato al termine della puntata. Dopo le doppie eliminazioni delle scorse settimane, il talent show di Canale 5 torna all’esclusione singola che, stando alle prime anticipazioni in rete, stasera riguarderà la categoria del canto.

In giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino dei The Kolors. Saranno loro a commentare e giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini del serale di Amici per decidere a chi assegnare punti e vittorie.

Super ospite della serata odierna del serale di Amici sarà la cantante salentina Alessandra Amoroso che ha debuttato proprio nel talent show di Maria De Filippi.

Alessandra Amoroso ad Amici presenterà un medley dei suoi due nuovi brani Piuma e Sorriso Grande, disponibili da qualche giorno in radio e in digital download.

Non mancherà la pausa comica. Nella quarta puntata del serale di Amici, a far sorridere i concorrenti e il pubblico sarà l’attrice e conduttrice Francesca Manzini.

Direttore artistico dell’edizione attuale del serale di Amici è Stephane Jarny, che ha sostituito l’amatissimo Giuliano Peparini. Sua sorella Veronica Peparini è invece ancora tra i docenti di ballo per programma.