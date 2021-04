Oggi 10 aprile parte la procedura di prenotazione del vaccino Covid in Campania per cittadini tra i 60 e i 69 anni sull’oramai ben nota piattaforma Soresa. Le modalità di adesione restano le stesse delle altre fasce d’età, così come sono prevedibili alcuni problemi che nasceranno dall’ingolfamento di richieste.

Il portale dove manifestare la propria volontà ad essere vaccinato è raggiungibile a questo indirizzo. Bisognerà avere a portata di mano il numero della propria tessera sanitaria e il codice fiscale. Entrambi i dati andranno subito inseriti in piattaforma per proseguire nella prenotazione. Nel form sarà possibile anche compilare una sezione relativa all’anamnesi del cittadino, ossia le informazioni relative a tutte le sue cure in essere e ancora scaricare le schede informative relative ai sieri disponibili. Gli over 60 come gli over 70 dovrebbero ricevere a questo punto tutti la soluzione di AstraZeneca come da recenti indicazioni anche dell’AIFA. Naturalmente sono previste delle eccezioni nel caso in cui ci siano particolari patologie o condizioni di salute.

Tornando alla fase di prenotazione del vaccino Covid in Campania, va detto che l’operazione di adesione si concluderà con la ricezione di un SMS con codice OTP da inserire a conferma della procedura. Proprio quest’ultimo potrebbe giungere non subito e anche a distanza di ore, come capitato per la fascia degli over 70. I cittadini non potranno fare altro che attendere pazientemente. La stringa numerica di verifica sarà valida fino a 48 ore, dunque anche in un secondo momento si potrà riaccedere alla piattaforma e dunque ultimare l’ultima fase di richiesta. Solo nel caso in cui il messaggio di Soresa non dovesse giungere entro due giorni si potrà ripartire da zero con l’intera operazione.

Tutti i cittadini prenotati riceveranno una mail o un SMS di conferma dell’operazione andata a buon fine. La convocazione per il vaccino Covid in Campania giungerà poi in un secondo momento, secondo tempistiche per ora non preventivabili.