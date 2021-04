WhatsApp Web è sempre più utilizzato da tanti utenti. Per quanto all’inizio fosse uno strumento prediletto esclusivamente da un tipo di clientela business, dopo il recente upgrade a versioni che contengono sia le telefonate vocali che le videochiamate, il servizio è divenuto ancora più popolare. Per questo motivo potrebbero essere molto utili delle scorciatoie applicabili con la tastiera e che renderanno molto più immediate tante funzioni.

Scorciatoie WhatsApp Web per chi ha un Mac

Ognuna delle scorciatoie visibili nelle grafiche più sotto sono utilizzabili su un dispositivo Mac fisso o portatile, sia nel caso si utilizzi l’app Desktop del servizio, sia se si acceda allo stesso attraverso il browser Apple. Si tratta di shortcuts (scorciatoie appunto) utili se si vuole aprire una chat o segnalarla come non letta, se si vuole creare un nuovo gruppo o accedere alle impostazioni. Non mancano i comandi rapidi neanche per silenziare una conversazione, per cancellarla del tutto o per archiviarla. Le possibilità non mancano e sono tutte elencate di seguito.

Scorciatoie WhatsApp Web per chi ha un PC

Come per i dispositivi Apple Mac, possiamo beneficiare delle stesse identiche scorciatoie di WhatsApp Web anche nel momento in cui si abbia un PC, anche in questo caso sia fisso che portatile. Naturalmente tutti trucchetti messi in campo sono validi sia quando vengono utilizzati da app dedicata al servizio sia da browser in uso sul computer.

I suggerimenti per effettuare operazioni con l’ausilio della tastiera sono riportati nei due schermi riassuntivi presenti a fine articolo. Le opzioni sono le stesse già evidenziate per i dispositivi Apple, dunque aprire una char, cancellarla, archiviarla, pure effettuare una ricerca e anocra mettere in evidenza un messaggio piuttosto che un altro. Con l’ausilio di tutti i codici elencati e dopo un po’ di opportuna pratica, l’utilizzo di WhatsApp Web risulterà essere ancora più immediato.