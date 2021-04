Them su Prime Video è la nuova serie antologica che punta a raccontare il razzismo attraverso la paura. Nel periodo noto come la Grande Migrazione, milioni di famiglie afroamericane si sono trasferite dal rurale sud degli Stati Uniti, lasciandosi alle spalle le leggi Jim Crow, nel Nord-est, Midwest e Ovest per lavorare nelle fabbriche.

La famiglia protagonista di Them su Prime Video è quella degli Emory. È il 14 settembre 1953 quando Henry, Livia e le loro due figlie trovano casa nell’assolata California. Un posto idilliaco, vicino a Santa Monica, dove sperano di poter ricominciare da zero. Come si evince dalla premessa, ovviamente le cose non andranno come si auguravano.

La trama esplora infatti cosa accade alla famiglia Emory nei dieci giorni della loro permanenza in questo paesino californiano, abitato da soli bianchi. L’accoglienza non è delle migliori ed è dominata dall’indifferenza verso le persone di colore. Gli Emory sono una modesta famiglia afroamericana, al contrario dei loro vicini: bianchi, ricchi, privilegiati e bigotti. Ad aumentare l‘inquietudine, non c’è solo la presenza esterna (e umana, aggiungiamo) del cattivo vicinato che mira a mandarli via, ma anche forze interne alla casa che lentamente si insinuano nelle menti dei componenti della famiglia Emory, minacciando di distruggerli.

A primo impatto, Them su Prime Video potrebbe sembrare un prodotto già visto, alla luce del più recente Lovecraft Country, serie tratta dall’omonimo romanzo, che puntava proprio ad esplorare il razzismo negli anni Cinquanta attraverso uno sguardo soprannaturale.

Forse l’aspetto più raccapricciante della serie è la musica di sottofondo, perfettamente adatta al periodo storico e alle scene presentate. Si alternano momenti stucchevoli ad altre sequenze inquietanti che sfiorano l’horror psicologico. L’esplorazione dei personaggi, in particolare dei traumi passati, è senza dubbio uno dei punti di forza della serie.

La trama sembra anche seguire uno dei più recenti lavori di Jordan Peele, Scappa – Get Out, dove il razzismo si trasforma in terrore puro, una caccia alle streghe nell’America attuale. Ed è esattamente ciò che succede quando le donne e gli uomini del vicinato si alleano per rovinare l’esistenza agli Emory. Improvvisamente queste persone di colore diventano il nemico da sterminare. Ma chi sono “loro” a cui allude il titolo? Questa è una delle domande che la serie si propone di analizzare, offrendo diversi punti di vista, sia passati che presenti, per raccontare la storia di questi personaggi.

Them su Prime Video è un prodotto che piacerà agli amanti del genere dell’horror psicologico, ma non aspettatevi di trovare molta originalità. La serie non aggiunge nulla di nuovo sul razzismo dell’epoca.