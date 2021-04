Esce oggi Che Senso Ha di Franco126, il nuovo singolo che anticipa l’album Multisala in programma per il mese di aprile. Uscirà il 23 di questo mese il nuovo disco di inediti del cantante da solista, già disponibile in pre-save e pre-order in differenti formati per Bomba Dischi/Island Records.

Che Senso Ha di Franco126 è un pezzo introspettivo, nuovo estratto dal progetto ormai di prossima pubblicazione. A primo ascolto è un “classico” che riecheggia nelle orecchie dell’ascoltatore, una canzone ispirata in una scrittura senza tempo in cui abbandonarsi.

La dolcezza e l’amarezza che l’amore (e la vita) possono offrire sono gli argomenti principali di Che Senso Ha di Franco126 che segue la pubblicazione dei due precedenti singoli Blue Jeans, in duo con Calcutta, e Nessun Perché. La produzione è di Ceri, impreziosita dalle chitarre di Giorgio Poi e Colombre.

Il 2021 sarà per Franco126 che l’anno del ritorno in concerto: due le date già annunciate e in programma nei palasport della penisola. Si esibirà sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 5 novembre 2021 per la prima volta nella sua carriera e calcherà quello del Palazzo dello Sport di Roma il 10 novembre 2021. I biglietti per i due concerti sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Testo Che Senso Ha di Franco126

Che senso ha

Stare coi gomiti al bancone tutto il giorno?

E riempire questo bicchiere fino all’orlo?

Se non passa la sete

Che senso ha

Accogliere tutti i consigli a braccia aperte

Se poi chi te li da finisce quasi sempre

Per darle a se stesso?



Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua che differenza fa

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te

Che senso ha

Dire la verità se ti fa stare peggio?

Mentire se alla fine poi non hai coraggio?

A farlo fino in fondo

Che senso ha

Continuare a difendere le cause perse?

Far finta che le cose siano come sempre

Quando è cambiato tutto?



Ed il sole batte forte sopra i tetti in piena estate

Ma si sente che hai l’inverno nella voce

E lo sai che delle volte non va come deve andare

Ma d’altronde è così che vanno le cose

Che poi restare qua che differenza fa

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Giro l’angolo e in un attimo è già l’alba

E non è nulla di che

Se non so nulla di te

E me ne vado con la giacca sulla spalla

Lascio indietro dubbi e punti di domanda

E ci sta un silenzio che

Sembra che parli per te