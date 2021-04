Arrivano indicazioni particolarmente interessanti in queste ore, per tutti coloro che sono in attesa del bonus 2400 euro, con un chiaro riferimento ai lavoratori stagionali. Occorre infatti aggiungere un ulteriore contributo rispetto a quanto riportato poco meno di una settimana fa sull’argomento all’interno del nostro magazine, considerando che le ultime indiscrezioni ci parlano di pagamenti già partiti per gli aventi diritto. Ecco perché, mai come in questa fase, è fondamentale tenere gli occhi aperti per monitorare che tutto stia andando nel verso giusto.

Monitoraggio del bonus 2400 euro per lavoratori stagionali

Come stanno le cose al momento a proposito del bonus 2400 euro? Bisogna parte dal presupposto che in questo discorso rientrino categorie molto precise. Si parte dai lavoratori stagionali, con un chiaro riferimenti a quelli che operano nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In aggiunta, abbiamo i dipendenti stagionali che appartengono a settori diversi rispetto a quelli menzionati, fino ad arrivare agli intermittenti e ai cosiddetti autonomi occasionali.

Occhio anche ad altre categorie con il bonus 2400 euro, visto che ci rientrano anche gli incaricati alle vendite a domicilio, e quelli a tempo determinato sempre nei settori del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Ora, detto questo, qualora abbiate già presentato la domanda a suo tempo, occorre monitorare il conto che avete fornito, in modo da capire se stia arrivando in automatico o meno il pagamento. Qualora non doveste vederlo entro l’inizio della prossima settimana, allora potrebbero esserci problemi.

Dunque, chi ha già seguito la normale procedura per ottenere il bonus 2400 euro per i lavoratori stagionali non dovrà fare altro che attendere il pagamento e monitorare il conto. I nuovi richiedenti, al contrario, devono invece preparare l’apposita domanda, utilizzando i canali standard disponibili online o puntando su patronati e CAF. A voi è già arrivato il saldo previsto?