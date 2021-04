Ci sono problemi Instagram da prendere in esame da alcune ore a questa, anche per coloro che si ritrovano con un dispositivo Huawei. Abbiamo provato ad affrontare la questione in modo generico questa mattina, con un articolo a parte, considerando che le segnalazioni non si arrestano da ieri sera, ma ritengo doveroso portare alla vostra attenzione un feedback ufficiale da parte dell’assistenza, nel caso in cui stiate registrando crash con device concepiti dal produttore cinese oggi 9 aprile.

Affrontare e gestire i problemi Instagram con un Huawei oggi 9 aprile

Scendendo in dettagli, dopo il disservizio di ieri sera, pare ci sia ancora una coda per i problemi Instagram. Alcuni utenti segnalano che stamane sia ancora complicato utilizzare l’applicazione senza andare incontro ad arresti anomali. Ecco perché l’assistenza di Huawei ha deciso di fare uno step in più, nel tentativo di fornire qualche soluzione extra a chi non riesce a mettersi alle spalle l’anomalia in questione. Questo quanto ho raccolto a tal proposito sui social nelle ultime ore:

“Ti invitiamo a cancellare i dati dell’app che ti sta dando problemi: vai su Impostazioni > App > App > Instagram > Memoria > Cancella Dati. Successivamente riavvia il telefono e verifica se la situazione si risolve: in caso contrario disinstalla e re-installa l’app. Facci sapere com’è andata“.

Dunque, una situazione che dovrebbe risolversi nel più breve tempo possibile quella che si è venuta a creare in Italia e non solo nel nostro Paese, per quanto concerne i problemi Instagram. Allo stesso tempo, con le dritte che vi abbiamo fornito oggi dovrebbe essere più semplice risolvere la questione in modo autonomo. Almeno per quanto riguarda chi si ritrova con uno smartphone Huawei. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un feedback qui di seguito per contestualizzare al meglio il tutto.