Purtroppo l’app Instagram continua ad interrompersi nonostante più tentativi di accesso per un numero cospicuo di utenti dalla scorsa notte e anche oggi 9 aprile. I problemi possono essere di certo attribuiti ad un vero e proprio down subito dal servizio nelle scorse ore. Oltre ad avere pazienza nell’ottica di un progressivo ripristino della situazione, possono essere applicati alcuni consigli nel tentativo di poter accedere al proprio profilo e dunque utilizzarlo normalmente in ogni sua funzione.

Come già anticipato, a partire dalle ore 23 di ieri 8 aprile e poi ancora a cavallo della mezzanotte, il social Instagram in particolare (e in parte anche Facebook e WhatsApp) ha manifestato seri problemi con l’impossibilità di accedere al servizio in alcun modo. In questa mattinata di venerdì permangono alcune anomalie almeno per una certa nicchia di utenti come sottolineato anche attraverso Downdetector che registra circa 200 segnalazioni di errori al momento di questa pubblicazione.

Se dunque l’app Instagram continua ad interrompersi è di certo perché il recentissimo down è ancora in via di risoluzioni ma nell’attesa ogni utente potrebbe procedere come segue per tentare di ripristinare il servizio. L’ideale sarebbe prima riavviare il telefono ma poi anche disinstallare l’app dalle impostazioni del proprio smartphone sia Android che iOS (dunque iPhone). A questa operazione molto semplice, dovrà seguire l’installazione ex novo del servizio con l’ultima versione dell’app social presente sul Play Store come sull’App Store di Apple pubblicata lo scorso lunedì 5 aprile.

Se le due operazioni precedenti non dovessero ancora funzionare con l’app Instagram che continua ad interrompersi, non resterà altro da fare che attendere un ripristino della situazione a monte che dovrebbe comunque essere garantito con il prosieguo di questa giornata. Per il momento, da parte dello staff social non sono pervenute comunicazioni ufficiali relative alla vera natura delle anomalie, né suggerimenti utili al ripristino delle principali funzioni legate alla piattaforma.