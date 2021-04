Ci sarà un apprezzabile passo in avanti con l’iPhone 13, per quanto riguarda il delicato tema della durata della batteria, almeno stando alle informazioni raccolte oggi 9 aprile. Il salto in avanti in termini di prestazioni potrebbe essere notevole da una serie all’altra, a proposito del confronto a distanza con l’iPhone 12, al punto che stamane diventa importante aggiungere un altro tassello alla panoramica Apple dopo il punto della situazione condiviso alcuni giorni fa coi nostri lettori.

Passi in avanti per la batteria degli iPhone 13 rispetto all’iPhone 12

Andiamo con ordine, perché da Digitimes arriva un aggiornamento particolarmente interessante in ottica iPhone 13. Coi top di gamma 2021, infatti, stiamo assistendo ad un deciso cambio di rotta da parte dei fornitori di Apple. Discorso che riguarda soprattutto Samsung e LG Display, visto che i due colossi in questo periodo pare stiano convertendo parzialmente la propria capacità produttiva per produrre pannelli OLED LTPO. Progetto importante e delicato, focalizzato proprio sul prossimo iPhone di Apple.

L’equilibro sarà fondamentale per i prossimi iPhone 13. Se da un lato i nuovi display assicureranno ai due top di gamma della serie una frequenza di aggiornamento ProMotion pari a 120 Hz, allo stesso tempo si pone il problema dei consumi. Questioni che sembra già archiviata, in quanto a detta di DigiTimes i modelli di iPhone 13 Pro presenteranno un consumo ridotto addirittura del 15-20%. Pur utilizzando display più recenti, infatti, il nuovo chip A15 dovrebbe fare tutta la differenza di questo mondo.

Solo indiscrezioni per ora, ma da fonti molto autorevoli. Di sicuro i nuovi iPhone 13 dovranno dare risposte importanti in questo senso, in attesa di scoprire ufficialmente in quale direzione andrà Apple nel 2021. Che idea vi siete fatti a tal proposito? Fateci sapere con un commento qui di seguito, soprattutto conoscendo i parametri dei tanto chiacchierati iPhone 12.