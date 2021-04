Esce il 14 maggio Inno Alla Musica di Dodi Battaglia, il nuovo album di inediti del musicista dei Pooh da oggi disponibile in pre-order.

Inno Alla Musica sarà disponibile nella versione CD e nella versione doppio vinile. La prima versione, quella in CD, sarà contenuta in un cofanetto cartonato insieme a un libro fotografico di 64 pagine con testi e foto; la versione in doppio vinile sarà inserita all’interno di un cofanetto cartonato, libro fotografico di 32 pagine con testi e foto e i 2 vinili 33 giri 180 gr. di colore nero

Inno Alla Musica di Dodi Battaglia conterrà 14 brani, tra pezzi cantanti e solo strumentali. Il lavoro è stato anticipato nelle scorse settimane dal brano One Sky, realizzato insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola. Dal progetto sono stati presentati anche i brani Il Coraggio Di Vincere e il più recente Una Storia Al Presente, un omaggio al compianto Stefano D’Orazio.

Amico di vecchia data e collega nei Pooh, Stefano D’Orazio è scomparso lo scorso novembre. “Non esiste fine che ci limita”, canta Dodi nel brano, “Un concetto in cui credo fermamente. Un sentimento importante come quello per Stefano rimane nel mio cuore e nel mio quotidiano come un marchio impossibile da cancellare“, raccontava nel momento del rilascio del singolo.

Noto per aver raggiunto il successo con i Pooh, il gruppo ha salutato la scena musicale nel 2016. Da quel momento è adesso la prima volta che Dodi Battaglia si mette alla prova in solitaria rilasciando un album di inediti da solista, pronto a mettersi nuovamente in gioco con un repertorio differente.

Chitarrista e interprete, autore, arrangiatore, ha collaborato con numerosi artisti tra i quali Vasco Rossi, Zucchero, Gino Paoli, Tommy Emmanuel e Al Di Meola. Il 14 maggio è atteso nei negozi con l’album solista Inno Alla Musica.