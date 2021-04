É morto il Principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Il consorte della sovrana britannica si è spento all’età di 99 anni nella dimora del Castello di Windsor. Il Duca di Edimburgo si era sottoposto ad un intervento al cuore al St Bartholomew’s Hospital di Londra lo scorso mese di marzo. Non si trattò di una vera e propria operazione, bensì di una ‘procedura’ di routine (così come’è stata definita da Buckingham Palace), probabilmente successiva allo stent che gli venne impiantato nel 2011. Il 16 marzo il Principe Filippo era stato poi dimesso e tutto sembrava procedere per il meglio (nonostante qualcuno pensasse già al peggio in quel frangente).

Il marito della Regina Elisabetta II d’Inghilterra è stato determinante in ogni momento della vita della sua consorte: senza di lui la sovrana inglese non avrebbe retto così bene il peso della corona, come ha fatto fino ad oggi. Il loro è stato un matrimonio felice e longevo, durato ben 70 anni. Il Principe Filippo ha sempre tenuto perfettamente testa alla moglie, bacchettandola quando era necessario e supportandola nei momenti di difficoltà.

Uomo di grande tempra e rigore morale, il Duca di Edimburgo visse un’infanzia niente affatto serena: la madre uscì di senno a distanza di poche settimane dalla sua nascita, e venne poi ricoverata in una clinica psichiatrica. Il padre si trasferì a Montecarlo e le sorelle in Germania. Il giovane Filippo saltò da una famiglia all’altra fino ad arrivare in Inghilterra, sotto la cura del nonno materno. La carriera nella Royal Navy cambiò per sempre la sua vita. Fu in occasione della visita di re Giorgio VI al college navale di Dartmouth che Filippo incontrò Elisabetta, che aveva all’epoca 13 anni. La giovanissima futura monarca si innamorò subito di lui (allora 18enne). I due iniziarono a scambiarsi delle lettere quando il ragazzo partì per la guerra a capo Matapan, ed il 20 novembre del 1947 si sposarono. Che il Principe Filippo possa riposare in pace ed essere ricordato per il grande uomo che è stato.