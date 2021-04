Malgrado la lunghissima partita giocata tra DAZN e Sky circa l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, vinta dalla piattaforma di sport in streaming, in questi giorni pare si sia aperta una nuova sfida tra le due emittenti per quanto riguarda l’assegnazione della Serie B. Ricordiamo che i diritti della Serie A, che prevedono la trasmissione di 10 match in esclusiva e 3 in co-esclusiva, sono stati attribuiti accettando l’offerta di 840 milioni di euro l’anno, di cui 340 milioni garantiti dal partner TIM.

Come riporta ‘Milano Finanza’ , DAZN possiede l’esclusiva per la serie cadetta italiana, per la cui trasmissione ha versato 22 milioni di euro a stagione per il periodo 2018-2021. Il contratto è in scadenza, ma la piattaforma streaming con sede nel Regno Unito non ha intenzione di cedere i diritti TV e quindi parteciperà all’asta. Questa volta si preannuncia una vera e propria battaglia tra DAZN e Sky per i diritti TV della Serie B, considerato anche il fatto che l’emittente satellitare vuole, in un certo senso, far fronte alla perdita della trasmissione delle partite di Serie A mettendo sul tavolo un’offerta più elevata per il calcio italiano ed estero.

Sky, quindi, oltre alle partite della seconda divisione calcistica italiana, sarebbe fortemente intenzionata ad acquisire i diritti TV anche di Coppa Italia, Lega Pro e dei campionati stranieri come la Liga e la Primerira Liga portoghese, confermando quelli della Bundesliga tedesca. Dunque, i due broadcast sarebbero pronti a scendere di nuovo in campo per giocarsi una seconda finale, il cui premio vede l’assegnazione del pacchetto 2021/2024 della Serie B. La nota pay tv satellitare aveva offerto anche 70 milioni di euro a stagione per il pacchetto 2 della Serie A (ossia la trasmissione dei 3 match in condivisione), ma l’assemblea di Lega ha subito rifiutato la proposta. Nel frattempo non ci resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda.