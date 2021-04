Finalmente è arrivata la nuova Mediaset Play Infinity sulle Fire TV Stick di Amazon, di certo il dispositivo del noto marchio tra i più diffusi in Italia tra chi non ha proprio un televisore di ultima generazione e non solo. Dopo l’annuncio della rinnovata piattaforma della famiglia Berlusconi dato la scorsa settimana, ora lo strumento utile per vedere film, contenuti e serie TV risulta a disposizione di un numero maggiore di persone.

Per scaricare l’app Mediaset Play infinity sulla Fire Tv Stick di Amazon bisognerà procedere con una ricerca del tool direttamente dalla Home visibile sulla TV, più esattamente andando sul classico simbolo della lente di ingrandimento. La chiave di ricerca da inserire nell’apposito campo potrà essere anche semplicemente “Mediaset Play” e tra le soluzioni disponibili ci sarà appunto quella nuova di zecca.

Come comportarsi se, dopo la ricerca condotta con la Fire TV Stick, non si visualizza proprio la voce Mediaset Play Infinity? Può capitare che alcuni utenti non trovino la nuova soluzione. La cosa può capitare soprattutto quando l’utente finale ha già installata la vecchia app Infinity sul dispositivo Amazon. Il rimedio facile e veloce è dunque quello di procedere con l’aggiornamento di quanto già in uso e il risultato finale dovrebbe essere appunto la nuova piattaforma.

Dopo aver installato l’app Mediaset Play Infinity sulla Fire TV Stick di Amazon, andrà naturalmente effettuato il passaggio dell’accesso con account già in uso o da creare con una nuova registrazione. Va chiarito che non a tutti questa operazione sta andando a buon fine proprio se effettuata dalla TV o da smartphone. Anche in quest’ultimo caso c’è una soluzione: sembrerebbe proprio che la stessa procedura effettuata invece da un computer non riproponga gli stessi bug. Non resta che tentare questa strada, a disposizione di chiunque possegga un PC o un Mac fisso o anche portatile.