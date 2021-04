Dopo mesi di attesa tutti gli appassionati di smartwatch potranno finalmente acquistare Honor Band 6, che ad oggi ancora non è possibile trovare sullo store ufficiale. Questo non è di rilevante importanza dal momento che è possibile indossare la smart-band cinese comprandola su Amazon al costo, non troppo elevato, di 49,99 euro. Andiamo a vedere le sue caratteristiche principali.

La nuova Honor Band 6 sfoggia un display AMOLED a colori da 1.47 pollici con più 100 quadranti. L’activity tracker garantisce una durata della batteria fino a 14 giorni e gode di una ricarica molto rapida (pensate che in soli 10 minuti è assicurata un’autonomia per 3 giorni di utilizzo). Il wearable è completo di tante funzioni: infatti, a bordo troviamo il sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, del sonno e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) grazie alla tecnologia TruSeenTM 4.0. L’indossabile presenta 10 modalità di allenamento professionali, e tiene traccia di vari parametri, come la frequenza cardiaca, le calorie bruciate, la distanza percorsa e l’andatura.

La Honor Band 6 è in grado anche di avvisarvi tramite una vibrazione della ricezione di chiamate, messaggi istantanei, notifiche, email e meteo, oltre ad offrirvi il controllo della musica, cambiando canzone e regolando il volume. Avrete la possibilità di interrompere una telefonata in arrivo direttamente dal vostro polso. Chiariamo che si tratta della versione globale con supporto alla lingua italiana (non sono presenti il GPS e l’NFC). Inoltre, la funzione del ciclo mestruale non è disponibile sui dispositivi con sistema operativo iOS, mentre è compatibile con gli smartphone Android. Insomma, se siete curiosi di indossare il nuovo device cinese non vi resta che andare su Amazon e acquistarlo al prezzo di 49,99 euro, con spedizione gratuita per i clienti iscritti al servizio Prime (con disponibilità dal 16 aprile 2021).