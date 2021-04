Samsung potrebbe prendere accordi con Olympus per aumentare ulteriormente la qualità dei comparti fotografici dei propri dispositivi, come fatto in ultimo da OnePlus con Hasselblad, e prima ancora da vivo con Zeiss e da Huawei con Leica. Stando a quanto riportato da ‘tomsguide.fr‘, il noto leaker Ice universe ritiene possibile questa sinergia, sebbene non sia stata confermata dalle parti (almeno non ancora). In ogni caso, se la questione si rivelasse fondata, il brand Olympus potrebbe comparire sul Samsung Galaxy S22, o magari già sul Samsung Galaxy Z Fold 3 (il prossimo dispositivo pieghevole del colosso di Seul), che dovrebbe essere presentato nella seconda parte dell’anno.

Del resto, un comparto fotografico realizzato con rinomate aziende di apparecchiature ottiche e soluzioni fotografiche riesce ad ispirare senz’altro maggiore fiducia nei clienti, anche se poi bisogna capire quanto di più effettivamente la collaborazione riesca ad offrire all’utente finale. Olympus potrebbe aiutare Samsung ad aumentare la qualità di tanti aspetti, anche se si tratterebbe di migliorare un comparto già ben piazzato, tra i migliori al mondo. La tendenza attuale è molto chiara: intrattenere collaborazioni con case produttrici specializzate in fotografia per rafforzare la propria credibilità nel settore, ed incrementare in questo modo le vendite, anche più di quanto fatto fino ad oggi.

Samsung non vuole lasciarsi scappare l’occasione, ed ecco perché la partnership con Olympus potrebbe non essere così poco realistica come qualcuno è indotto a pensare. Lo scopriremo più avanti, magari quando sarà presentato il Samsung Galaxy S22 il prossimo anno o prima ancora al momento del lancio del Samsung Galaxy Z Fold 3, previsto per quest’estate (l’evento dovrebbe essere in programma per agosto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.