Abbiamo conferme sul fatto che siano in corso problemi Messagenet oggi 8 aprile. Il provider, infatti, da qualche ore sta creando disagi ai propri utenti, al punto che in rete e sui social non mancano certo le segnalazioni da parte di coloro che non riescono ad utilizzare il servizio. Se da un lato sono in via di risoluzione le anomalie di cui vi abbiamo parlato in questi giorni con Axios, questo giovedì bisogna fare i conti con un altro disservizio, come ho avuto modo di constatare poco fa.

Prima risposta ufficiale sui problemi Messagenet di oggi 8 aprile

Come stanno le cose per tutti coloro che stanno riscontrando problemi Messagenet oggi 8 aprile? L’unico modo per fare chiarezza, almeno per ora, è riportarvi un feedback ufficiale da parte dello staff, che attorno alle 9:45 di questo giovedì ha provato a gettare acqua sul fuoco con una comunicazione ufficiale su Facebook. Qui trovate quanto ho raccolto via social nelle ultime ore:

“Dalle 08.50 di oggi stiamo riscontrando problemi di connettività, causate da un nuovo attacco di rete di tipo DDoS.Alcune attività di mitigazione sono state già completate ma è possibile che il servizio subisca qualche malfunzionamento anche nelle prossime ore. Per tamponare la situazione suggeriamo di attivare il trasferimento di chiamata verso numeri di altre reti tramite l’area riservata. Vi terremo aggiornati“.

Insomma, tecnici al lavoro per mettersi alle spalle i problemi Messagenet, sperando che questo down possa essere archiviato nel più breve tempo possibile. Tra l’altro, il numero dei singoli utenti almeno per ora non risulta irraggiungibile, ma disattivato. Del resto, in queste ore a tanti clienti è arrivata notifica dal router che il servizio non funziona. Vi terremo aggiornati appena ci saranno ulteriori informazioni sul down in corso, almeno per quanto concerne i feedback ufficiali del team.