Welcome 2 America di Prince vedrà finalmente la luce. Lo annunciano la Prince Estate e Legacy Recordings, che dopo un lavoro di assemblaggio di tutto il materiale registrato dall’artista di Minneapolis nel 2010. In quel tempo, infatti, la voce di Purple Rain stava lavorando al tour omonimo e per il disco sarebbe dovuto uscire nel 2011.

Welcome 2 America di Prince

Come il titolo suggerisce, Welcome 2 America di Prince è uno spaccato sull’attualità che circondava Prince durante la scrittura. Non mancano, infatti, le riflessioni sulla società americana con un focus particolare sui pregiudizi razziali, le grandi divisioni dell’occidente e la necessaria voglia di cambiamento.

Prince è ancora oggi una delle icone del rock e del pop, capace di sedurre, provocare, farsi portavoce di cause importanti e ammaliare con la sua eleganza e la sua sensibilità.

Welcome 2 America di Prince uscirà il 30 luglio 2021 e sarà disponibile in due formati, deluxe e standard. Nella versione deluxe sarà incluso, oltre all’album in studio, il DVD del concerto che l’artista di Minneapolis tenne al Forum di Inglewood il 28 aprile 2011. Il disco in studio sarà disponibile anche nel formato vinile.

La title track

La voce sensuale di Prince è tutta nella title track: il cantautore si fa narratore di una società in continua evoluzione. Ci sono i social media, l’informazione ha cambiato canale e la quotidianità è oggetto di rivoluzione. Alla sua voce e al giro audace di basso, che solo gli inserti di pianoforte riescono a fendere, si accompagnano i cori gospel che colorano ancora di più un brano tremendamente attuale e meravigliosamente trascinante.

Non mancano le chitarre funk e il groove, veri punti di forza del cantautore di Minneapolis. Di seguito la tracklist di Welcome 2 America di Prince, il disco di inediti in uscita il 30 luglio 2021 dopo 10 anni di attesa e che si presenta come una delle novità più attese dell’anno.

Welcome 2 America 01 Welcome 2 America

02 Running Game (Son of a Slave Master)

03 Born 2 Die

04 1000 Light Years From Here

05 Hot Summer

06 Stand Up and B Strong (Soul Asylum cover)

07 Check The Record

08 Same Page, Different Book

09 When She Comes

10 1010 (Rin Tin Tin)

11 Yes

12 One Day We Will All B Free