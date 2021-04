Sonos e IKEA ancora insieme, questa volta per realizzare un nuovo speaker in grado di garantire l’esperienza dell’azienda statunitense di elettronica di consumo ai prezzi concorrenziali del brand svedese. Come riportato da ‘pocket-lint.com‘, il database FCC fa riferimento al dispositivo wireless IKEA FHO-E1913 dedito alla riproduzione musicale (cosa che lascia pensare possa effettivamente trattarsi di uno speaker). Dal punto di vista della connettività, l’apparecchio includerà il WiFi e una porta Ethernet, con possibilità di interazione attraverso l’app di Sonos.

Non sappiamo ancora lo speaker sarà dotato di microfoni, e se quindi comprenderà il supporto agli assistenti digitali (come nel caso di Google Assistant e di Amazon Alexa). La linea Symfonisk, nata proprio dalla collaborazione di Sonos e IKEA, non ha mai sviluppato questa funzione (anche se in tanti ci avrebbero sperato, senza potergli dare torto). Ormai quasi in ogni casa c’è uno smart-speaker, complici anche i prezzi accessibili che hanno raggiunto nel tempo certi dispositivi, e la comodità che sono in grado di offrire.

Proprio ieri, mercoledì 7 aprile, è stata la prima volta di una macchina da caffè espresso con Alexa built-in a cui si potrà direttamente chiedere di preparare un caffè, senza dover muovere un dito. Si tratta di Lavazza A Modo Mio Voicy, un elettrodomestico che molti potrebbero giudicare superfluo, ma che ad alcuni potrebbe tornare parecchio utile (immaginate di essere sempre molto affaccendati, di avere spesso le mani occupate e di dover risparmiare tempo anche solo per gustare un buon caffè: non saresti i primi, né gli ultimi). Vedremo cos’hanno in mente Sonos e IKEA e che tipo di speaker sarà quello a cui stanno lavorando insieme (speriamo nell’adozione di qualche assistente vocale). Voi vi siete già fatti un’idea per caso? Lasciateci un commento all’articolo per farcelo sapere.