C’è un nuovo pericoloso virus Android che attacca fingendosi Netflix e correndo su WhatsApp. L’applicazione in questione poteva essere scaricata dal Play Store di Google, e sembrava collegata proprio alla nota piattaforma di streaming (perfino l’icona è molto somigliante). La replica avveniva tramite messaggi di WhatsApp, neanche a dirlo. In questo modo, la vittima diffonde inconsapevolmente il virus Android ai contatti e nei gruppi della piattaforma IM, vedendosi sottrarre i propri dati personali, inclusi quelli di carte di credito e dello stesso account WhatsApp. Si parte dall’app FlixOnline, che cela al suo interno il virus Android promettendo l’accesso ai contenuti di Netflix.

Dopo l’installazione il malware controlla le notifiche di WhatsApp, preparando poi la propria offensiva, e rispondendo ad ogni singolo messaggio ricevuto con un testo che lunga la dice sulle sue reali intenzioni (dovrebbe certamente insospettire).

Ecco la comunicazione truffaldina:

“2 mesi gratis di Netflix Premium per via del lockdown da Coronavirus* Ottieni 2 mesi gratis di Netflix Premium in tutto il mondo per 60 giorni. Premi QUI https://bit[.]ly/3bDmzUw£”.

Inutile dirvi che cliccando sul link del messaggio si passa al download di un altro malware da un server remoto con gestione diretta dell’hacker di turno. I ricercatori di Check Point Research hanno messo in guardia Google, che ha a propria volta rimosso FlixOnline dal Play Store (purtroppo nel frattempo l’applicazione era stata scaricata circa 500 volte). Se vi rendente conto di avercela installata procedete subito a rimuoverla. Bisogna diffidare da applicazioni che chiedono permessi eccessivi, e soprattutto che promettono gratuitamente servizi generalmente a pagamento (come nel caso di Netflix). Il virus Android in questione non si è propagato a causa di bug di WhatsApp, anche questo era doveroso precisare. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.